Dünya mutfaklarından evde deneyebileceğiniz 10 farklı kahve kültürü

1. İtalyan espresso kültürü



İtalya'nın en bilinen ve sevilen kahvesi espressodur. Espresso, küçük fincanlarda servis edilir ve tadı oldukça yoğundur. Üstelik boyutu küçük olduğu için hızlıca tüketilir. Evde güçlü aromalı bir espresso hazırlayarak siz de İtalyan kahve deneyimini yaşayın.

2. Fransız Cafe au Lait



Filtre kahve ile sıcak sütün birleşmesi bu çok lezzetli kahveyi oluşturur. Tadı latteye benzese de bu kahve çok daha yumuşak bir içime sahip. Özellikle kendinizi sakin sabahlarda kruvasan eşliğinde içtiğinizi düşününce her şey çok daha keyifli hissettiriyor.

3. Türk kahvesi geleneği



Türk kahvesi bu listede kesinlikle olması gereken kahvelerden biridir. Özellikle Türk kahvesi sohbet kültürü ile oldukça öne çıkar. Kahvenin köpüğü, yanında gelen lokumu ile kahve deneyimini çok daha keyifli hale getirir. Yavaş yavaş içilen ve uzun sohbetlerin en harika eşlikçisidir.

4. Yunan frappe'si



Özellikle yaz aylarında oldukça popüler bir kahvedir. Frappe, köpüklü ve buzlu bir kahve çeşididir. Hazır kahve, buz ve suyla yapılan bu içecek sıcak günlerde içimizi ferahlatır. Evde birkaç dakikada hazırlanabilmesi en büyük avantajlardan bir tanesidir.

5. Vietnam yumurtalı kahvesi



Başlığı okurken yüzünüzü buruşturduğunuzu hisseder gibiyiz. İlk duyulduğunda ilginç gelse de Vietnam'ın meşhur yumurtalı kahvesi oldukça kremamsı bir tada sahiptir. Kahvenin üzerine yumurta sarısı ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan köpüklü bir karışımdır. Tatlı sevenler için güzel bir deneyim olabilir.

6. Meksika baharatlı kahvesi



Meksika kahvelerinde ise durum biraz daha ilginçtir. Genelde kahvelerde tarçın ve bazen kakao gibi sıcak aromalar kullanılır. Özellikle kış aylarında çok daha fazla tercih edilir. Evde filtre kahvenize biraz tarçın ekleyerek siz de Meksika'nın tatlarından faydalanabilirsiniz.

7. İrlanda kahvesi



İrlanda coffe olarak bilinen bu kahve türü; kahve, krema ve viskinin birleşiminden oluşur. Bu kahve ise İrlanda'da daha çok soğuk havalarda tercih edilir. Yumuşak krema katmanı ise aşırı lezzet veren detaylardan biridir.

8. İspanyol cartado



Cortado'nun yapımı da oldukça basittir. Espressoya az miktarda süt eklenerek hazırlanan tadı oldukça dengeli bir kahvedir. Ne latte kadar sütlü ne de espresso kadar serttir. Tam ortasında bir alternatif arayanlar için harikadır. Yoğun ama yumuşatılmış bir kahvedir.

9. İsveç fika kültürü



İsveç'te kahvenin anlamı çok daha derindir. Çünkü onlar için kahve mola ve sosyalleşme anlamına gelir. "Fika" adı verilen bu kültürde kahve genelde tatlı eşliğinde keyifle içilir. Kahveyi aceleyle içmek hiç onlara göre değildir.

10. Japon soğuk demleme kahvesi



Japon cold brew kahvesi uzun sürede soğuk suyla hazırlanıyor. Bu yöntemin yapılma amacı kahvenin daha yumuşak ve düşük asiditeli olmasını sağlamak. Özellikle sert kahve sevmeyenler için oldukça iyi bir seçenek.