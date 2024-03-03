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Dünya o anları konuşuyor: Biden'dan Meloni'ye samimi karşılama

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.03.2024 09:37
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Meloni'yle görüştü. Toplantı sonrası iki lider oval ofiste ayaküstü sohbet ederken, Biden'ın Meloni'ye yaptığı hareket uluslararası basında gündem oldu.

Yahoo News'te yer alan habere göre, 1 Mart Cuma günü Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Meloni ile ABD Başkanı Joe Biden görüştü. İki lider Ukrayna ve Gazze konuları üzerine meseleleri değerlendirdi.

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BİRÇOK MESELE MASAYA YATIRILDI

ABD ile Avrupa ülkelerinin Ukrayna savaşı bağlamında Rusya'ya karşı sergiledikleri ortak tavrın yanı sıra İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve Orta Doğu'daki genel durumun ele alınan görüşmede, Kuzey Afrika ve transatlantik ilişkilerin de görüşüldüğü ifade edilmişti.

Biden ile Meloni ayrıca NATO bağlamında ittifakın güncel durumu ve temmuz ayında ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak NATO zirvesini de değerlendirdi.

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UKRAYNA GAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Cuma günü İtalya başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi öncesinde konuşan ABD Başkanı Biden, Ukrayna ile Gazze'yi karıştırarak, "Ukrayna'ya ek gıda ve malzeme sağlanması" ve "Ukrayna'ya başka yollar açmaya devam etme arayışına" duyulan ihtiyaçtan bahsetmişti.

Biden'ın bu gafı gündem olmuştu.

BIDEN MELONI'Yİ SAÇLARINDAN ÖPTÜ

İki liderin toplantı sonrası oval ofiste kısa bir sohbet gerçekleştirdiği görüldü.

Sohbet sonrası Biden'ın Meloni'yi saçlarından öpmesi uluslararası basında gündem oldu.

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