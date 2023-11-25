Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı! Geçici ateşkeste ilk rehine takasında serbest bırakılanlar arasında yer aldı

    Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı! Geçici ateşkeste ilk rehine takasında serbest bırakılanlar arasında yer aldı

    25.11.2023 14:31 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara başlatılırken iki taraf arasında esir takası da yapıldı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Savaşın ilk günlerinde golf aracıyla kaçırılan 85 yaşındaki Yafa Adar, serbest bırakılan esirler arasında yer aldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahında 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatması tüm dünyanın gözünün kulağının o bölgeye çevrilmesine neden olmuştu. Aylardır Gazze şeridinde devam eden çatışmalarda pek çok sivil hayatını kaybetmişti. 4 günlük insanı ara kapsamında esir takası yapıldı.

    TÜM DÜNYA O KAREYİ KONUŞMUŞTU

    2

    7 Ekim'de etrafında silahlı askerlerin bulunduğu bir golf arabasında dizinde battaniyeyle oturan yaşlı bir kadın kaçırıldığı anlara ait görüntüler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

    2

    85 yaşındaki Yafa Adar isimli o kadın Hamas ile İsrail arasındaki dört günlük ateşkes kapsamında Gazze'den kurtarılan ve Kızıl Haç'a teslim edilen 13 İsrailli kadın ve çocuk arasında yerini aldı.

    İlginizi Çekebilir

    Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

    Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

     14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

    14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

     Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

    Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

     Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

    Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

     Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

    Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Haftalardır aranan uyuşturucu kaçakçısı saklandığı kanepede bulunduHaftalardır aranan uyuşturucu kaçakçısı saklandığı kanepede bulundu
    İç çamaşırından vazgeçti! Ceketinin fermuarı bile kapanmadıİç çamaşırından vazgeçti! Ceketinin fermuarı bile kapanmadı
    Bikini izleri için açıldıkça açıldı! Ne ceket kaldı ne de pantolon Bikini izleri için açıldıkça açıldı! Ne ceket kaldı ne de pantolon
    Anahtar Kelimeler:
    İsrail rehine Hamas
    En Çok Okunan Trend Haberler
    2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı!

    2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı!

    Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok

    Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok

    Haftalardır aranan uyuşturucu kaçakçısı saklandığı kanepede bulundu

    Haftalardır aranan uyuşturucu kaçakçısı saklandığı kanepede bulundu

    14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

    14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

    Trende ilginç anlar! 15 yaşındaki öğrenciyi yaka paça dışarı attı

    Trende ilginç anlar! 15 yaşındaki öğrenciyi yaka paça dışarı attı

    Bikini izleri için açıldıkça açıldı! Ne ceket kaldı ne de pantolon

    Bikini izleri için açıldıkça açıldı! Ne ceket kaldı ne de pantolon

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

    Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

    Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

    Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

    Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

    Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

    Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

    Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

    Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

    Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.