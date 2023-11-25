Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı! Geçici ateşkeste ilk rehine takasında serbest bırakılanlar arasında yer aldı

MYNET-DIŞ HABERLER Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahında 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatması tüm dünyanın gözünün kulağının o bölgeye çevrilmesine neden olmuştu. Aylardır Gazze şeridinde devam eden çatışmalarda pek çok sivil hayatını kaybetmişti. 4 günlük insanı ara kapsamında esir takası yapıldı.

TÜM DÜNYA O KAREYİ KONUŞMUŞTU

7 Ekim'de etrafında silahlı askerlerin bulunduğu bir golf arabasında dizinde battaniyeyle oturan yaşlı bir kadın kaçırıldığı anlara ait görüntüler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

85 yaşındaki Yafa Adar isimli o kadın Hamas ile İsrail arasındaki dört günlük ateşkes kapsamında Gazze'den kurtarılan ve Kızıl Haç'a teslim edilen 13 İsrailli kadın ve çocuk arasında yerini aldı.