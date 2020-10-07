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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı 2020’nin sonunda hazır olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamayla beklenen koronavirüs aşısına dair umutları artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı 2020’nin sonunda hazır olabilir

Organizasyonun genel direktörü olan Tedros Adhanom Ghebreyesus umut verici açıklamasında “Aşıya ihtiyacımız var ve bu yılın sonuna kadar aşıyı geliştirmiş olabileceğimizi umuyoruz. Umut verici bir durum” dedi; ancak Ghebreyesus açıklamasında başka bir detay vermedi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus’un açıklaması, aşıyla ilgili umutları artırdı.
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Ghebreyesus, aşının bu yıl sonunda hazır olabileceğini söyledi.
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DSÖ, 2021 yılının sonuna dek 2 milyar doz aşı dağıtmayı hedefliyor. DSÖ’nün açıklamasının ardından Bristol Üniversitesinden Profesör Adam Finn’den DSÖ’ün açıklamasını destekleyecek bir açıklama geldi, Finn aşılamada önceliğin yaşlılara, toplumun savunmasız kesimlerine ve meslek gibi hususlar açısından öncelik verilmesi gereken kesimlere verileceğini söyledi.


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