Dünya tembellik günü kutlu olsun! Sana iyi gelecek tembellik önerilerimiz -10 ağustos

1. Alarmı kapat, uyanınca uyanırsın.

Sabah kalkınca yapılacaklar listesiyle yarışa başlamaya gerek yok. Bugün kendini zorla yataktan kaldırmak yok. Ne zaman gözlerin açılırsa, o zaman gün başlar. Güne "geç kaldım" değil, "oh ne güzel uyumuşum" diyerek başla.

2. Üstünü değiştirme, pijamanla gurur duy.

Bugün dışarı çıkma zorunluluğun yoksa pijamaları değiştirmek yok! Çayını kahveni bile sabahlıkla yap, evdeki yastıklarla çarşaflarla bütünleş, bırak yatak seni sarıp sarmalasın.

3. Yatakta film maratonu: zihin açmak için değil, kafa boşaltmak için.

Eğitici, geliştirici şeyler izleme baskısını bir kenara bırak. Bugün hedef düşük çaba, yüksek keyif. Aç romantik bir komedi, reality show ya da çizgi film. Dizi maratonu yap, ama vicdan azabı yapma.

4. "Bugün ne yesem?" demeyeceğin bir gün yaşa.

Makarna haşla, ekmeğe çikolata sür, dolaptaki dünden kalan yemeği ısıt, dışardan pizza söyle. Şekersiz glütensiz havuçlu kekler bugün yok. Karnın doysun yeter. Yemek yapmayı hobi gibi görmen gereken bir gün değil.

5. Telefonu sessize al, evrenle bağlantıyı kes.

Bugün WhatsApp gruplarına cevap verme. Maillere “yarın dönerim” bile yazma. Uygulamalara ara ver, ekran süresini değil, keyif süreni artır. Offline olmak bugün bir hak, hatta görev.

6. Pencereden bak, ama dışarı çıkma.

Dışarısı çok sıcak, çok kalabalık, çok yorucu. Bugün dışarıya sadece uzaktan bak. Güneşle göz göze gel ama yürüyüşe çıkma. Dış dünya seni beklesin, sen keyfine bak.

7. Yarım saat uyukla, üzerine bir yarım saat daha!

Gün içinde şekerleme yapmak çocuklara özgü değil, zekice bir tercihtir. Yarım saatlik uyku seni uyandırırsa, ikinci tur serbest. Bugün zamanı değil, yastığını önemse.

8. Hayal kur, ama gerçekleştirme zorunluluğu yok.

Bugün zihninde milyon tane plan yapabilirsin ama hiçbirini gerçekleştirmek zorunda değilsin. Hayal kurmak yeterli. Gelecek hafta başlayacağın romanın, kuracağın işin, yapacağın seyahatin ilk adımı bugün sadece bir düşünce.

9. Kitap aç, ama okumasan da olur.

Bugün kitaplığından bir kitap alıp sadece kapağına bakmak da geçerlidir. Okumak değil, kitapla birlikte var olmak da sayılır. Sayfa çevirmesen bile zihinsel tembellik hakkındır.

10. Hiçbir şey yapma: cidden, hiçbir, şey!

Bazen en güzel eylem, eylemsizliktir. Elini kaldırmadan, plan yapmadan, ekran açmadan, sadece öylece durmak da bir ihtiyaçtır. Bugün “verimli hissetmek” zorunda değilsin. Yavaşlamayı hak ediyorsun.