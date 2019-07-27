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Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda taşıma suyla turizm

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda su sıkıntısı yaşanıyor.

Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda taşıma suyla turizm

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda su sıkıntısı yaşanıyor. Bölgenin 1'inci derece doğal sit alanı olması nedeniyle gerekli altyapı hizmetleri yapılamazken, işletme sahipleri soruna çözüm bulunması için çağrıda bulundu. Traktörlere bağlanan tankerlerle getirilen suyun 3 tonu 200 liradan işletmecilere satılıyor.
Gökova Körfezi'nin cennet köşelerinden, 35'e yakın motel, pansiyon, market, restoran ve kafeteryanın bulunduğu Akbük Koyu'nda yaşanan susuzluk, işletmecilerin tepkisine neden oluyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki plaja sahip koydaki denizden çıkan yerli ve yabancı turistler, bir marketin önünde, Azmak Nehri’nden getirildiği söylenen su ile duş alıyor.
2011 yılından bu yana Akbük Plajı'nda market işletmeciliği yaptığını belirten Abdullah Çakmak (57), "Burada en büyük sıkıntımız su sorunu. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Traktörün arkasına tanker takan arkadaşlardan 3 ton suyu 200 liradan alıyoruz. Diğer türlü de kendi aracımızla evimizden 5'şer litrelik pet şişelerle su getirip ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz" dedi.
Akbük Plajı'ndaki bir beach club'ta çalışan garson Emre Solak (22) ise, "Şebeke suyu yok, Azmak Nehri’nin suyuyla yıkanmak zorunda kalıyoruz. Saçlarımı artık ben bile tanıyamıyorum. Tankerin getirdiği suyu depolarımıza boşalttırıyoruz. Bunun için de ciddi paralar ödeniyor. Plajdaki tek yol da toprak. Buradan araçlar geçince her yer toz, oluyor. Sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Dünyada böyle güzel bir yerin sayılı olduğunu biliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda taşıma suyla turizmDünyaca ünlü Akbük Koyu'nda taşıma suyla turizmDünyaca ünlü Akbük Koyu'nda taşıma suyla turizmDünyaca ünlü Akbük Koyu'nda taşıma suyla turizm

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