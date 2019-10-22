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Dünyaca ünlü moda markası Burberry tasarımıyla şaşırttı! İki kez bakmak durumunda kalabilirsiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bir fotoğrafı daha iyi anlamak için o fotoğrafa ikinci kez baktığınız zamanlar oldu mu? Cevabınız hayırsa bu sizin için bir ilk olabilir. Çünkü neler olup bittiğini anlamak için şimdi göreceğiniz görsele iki kez bakmak durumunda kalabilirsiniz. Dünyaca ünlü moda markası Burberry'in Sonbahar / Kış 2019 koleksiyonundan bir tasarımını görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Dünyaca ünlü moda markası Burberry tasarımıyla şaşırttı! İki kez bakmak durumunda kalabilirsiniz

İngiltere menşeli Burberry, Sonbahar / Kış 2019 koleksiyonundan bir paylaşım yapınca heyecan uyandırdı. Riccardo Tisci'nin ürünü olan sokak kıyafeti farklı tasarımıyla dikkat çekti.

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Beklenmeyen Siluetler başlığıyla paylaşılan fotoğraf karesi kullanıcılardan geçer not almadı. Birçok kullacı ilginç tasarım hakkında oldukça alaycı bir şekilde şu yorumlarda bulundu:

'Bu korkunç ve şok edici bir şey. Moda endüstrisi nereye gidiyor?'

'Regl nedeniyle kanaması kıyafetine geçmiş arkadaşı montunu ödünç verdi diye düşünüyorum. Çünkü başka bir açıklaması olamaz.'

'Bu fotoğraf bana okulda regl olduğum anı hatırlattı. Ben de bunu yapmıştım.'

'Ceketinde dışkı varmış gibi duruyor.'

'Bacaklarımızı ceket deliklerinden geçirip bir tulum haline getirebileceğimizi düşünüyorum.'

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Markanın web sitesinde ceketin çıkarılabileceği, geri dönüşümlü malzemeden üretildiği vurgusu yer alıyor. Ancak bu moda tutkunlarını ikna edecek gibi durmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burberry Burberry moda tasarımı

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