Dünyaca ünlü moda markası Burberry tasarımıyla şaşırttı! İki kez bakmak durumunda kalabilirsiniz

İngiltere menşeli Burberry, Sonbahar / Kış 2019 koleksiyonundan bir paylaşım yapınca heyecan uyandırdı. Riccardo Tisci'nin ürünü olan sokak kıyafeti farklı tasarımıyla dikkat çekti.

Beklenmeyen Siluetler başlığıyla paylaşılan fotoğraf karesi kullanıcılardan geçer not almadı. Birçok kullacı ilginç tasarım hakkında oldukça alaycı bir şekilde şu yorumlarda bulundu:

'Bu korkunç ve şok edici bir şey. Moda endüstrisi nereye gidiyor?'

'Regl nedeniyle kanaması kıyafetine geçmiş arkadaşı montunu ödünç verdi diye düşünüyorum. Çünkü başka bir açıklaması olamaz.'

'Bu fotoğraf bana okulda regl olduğum anı hatırlattı. Ben de bunu yapmıştım.'

'Ceketinde dışkı varmış gibi duruyor.'

'Bacaklarımızı ceket deliklerinden geçirip bir tulum haline getirebileceğimizi düşünüyorum.'

Markanın web sitesinde ceketin çıkarılabileceği, geri dönüşümlü malzemeden üretildiği vurgusu yer alıyor. Ancak bu moda tutkunlarını ikna edecek gibi durmuyor.



