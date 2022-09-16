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  4. Dünyaca ünlü sahilde polisi alarma geçiren ihbar! 'Ben döndüm, o dönmedi'

Dünyaca ünlü sahilde polisi alarma geçiren ihbar! 'Ben döndüm, o dönmedi'

16.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da arkadaşının geriye dönmediğini söyleyen bir kişi polis, deniz polisi ve jandarmayı harekete geçirdi. Ekipler, karada ve denizde ihbara konu kişiyi bulmak için yaklaşık 1 saatlik bir arama çalışması gerçekleştirdi ancak ihbarda bulunan kişiye ulaşılamadı. Yapılan aramalarda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Dünyaca ünlü sahilde polisi alarma geçiren ihbar! 'Ben döndüm, o dönmedi'

Ekipleri alarma geçiren olay, Konyaaltı Sahili’nde sabah erken saatlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 65 yaşlarındaki bir kişi, plajdaki vatandaşlara denize birlikte girdiği arkadaşının geri dönmediğini söyleyip sahilden ayrıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine, polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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TATİLCİLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Ekipler, karada ve denizde ihbara konu kişiyi bulmak için yaklaşık 1 saatlik bir arama çalışması gerçekleştirdi. Deniz polisi ekipleri, kıyıdan yüzerek uzaklaşan tatilcileri tek tek kontrol etti, fazla açılmamaları konusunda da uyardı.

İhbarda bulunan kişiye ulaşılamazken, yapılan aramalarda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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