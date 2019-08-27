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Dünyaca ünlü yaylada maden aramasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 01:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de dağların zirvesindeki gibi yaylalara benzemeyen, düz arazide bulunma özelliği ile dünyaca ünlü olan Muğla'nın Karabağlar Yaylası'nda, taşkömürü aramak için sondaj çalışması başlatılması tepki çekti.  Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği Muğla'nın Karabağlar Yaylası, doğa harikası olmaktan çıkıyor.

Dünyaca ünlü yaylada maden aramasına tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE'de dağların zirvesindeki gibi yaylalara benzemeyen, düz arazide bulunma özelliği ile dünyaca ünlü olan Muğla'nın Karabağlar Yaylası'nda, taşkömürü aramak için sondaj çalışması başlatılması tepki çekti.
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği Muğla'nın Karabağlar Yaylası, doğa harikası olmaktan çıkıyor. 3'üncü Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunması nedeniyle izinsiz çivi dahi çakılması yasak olan yaylada, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nce taşkömürü araması için sondaj çalışmaları başlatıldı. Yöre halkı, sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. Başkan Gürün, "Muğlamızın kıyıları için canla başla mücadele ederken, kömür arama bahanesiyle coğrafi özellikleri ile emsalsiz olan Karabağlar Yayla'mıza da göz dikildiğini öğreniyoruz. Ülkemizin tüm güzelliklerine yapılan haksızlıklara karşı olduğumuz gibi Menteşe ilçemizin yüreği Karabağları korumaya tüm gücümüzle devam edecek, serinliği ve güzellikleri ile nam salan yaylamızın kömürle anılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Kömürsüz Muğla Çalışma Grubu Sözcüsü Mustafa Tuncaelli ise, Muğla'nın merkezinde yeni kömür sahası yaratmak istendiğini belirterek, "Muğla'nın kimliğinin önemli unsuru olan, Anadolu'nun tek çukur yaylası olarak bilinen Karabağlar Yaylası, aynı zamanda 3. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altındadır" diye konuştu.

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Dünyaca ünlü yaylada maden aramasına tepkiDünyaca ünlü yaylada maden aramasına tepki

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