HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

31.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşayan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu, dünyada nadir görülen ve Türkiye'de yalnızca 4 kişide olduğu tahmin edilen 'erken yaşlanma' (Progeria) hastalığına karşı mücadele veriyor. Henüz kesin tedavisi bulunmayan hastalık, çocuklarda bedenin hızla yaşlanmasına ve yaşam süresinin kısalmasına sebep oluyor. Bu hastalıkla mücadele eden 9 yaşındaki Veysel, "En çok resim yapmaktan hoşlanıyorum ama büyüyünce asker ya da polis olmak istiyorum" dedi.

9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu, dünyada nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor. Türkiye'de yalnızca 4 kişide olduğu tahmin edilen 'erken yaşlanma' (Progeria) hastalığının henüz kesin bir tedavisi bulunmuyor. Çocuklarda bedenin hızla yaşlanmasına ve yaşam süresinin kısalmasına sebep olan hastalığı taşıyan çocukların yaşıtlarına göre daha üstün zekaya sahip olduğu düşünülüyor. Küçük bedeni hızla yaşlansa da yaşam enerjisi ve umudunu asla kaybetmeyen Veysel, "En çok resim yapmaktan hoşlanıyorum ama büyüyünce asker ya da polis olmak istiyorum" dedi.

20220131_2_51967790_73174810

DÜNYADA ORTALAMA 8 MİLYON KİŞİDE 1 GÖRÜLÜYOR

Halk arasında "erken yaşlanma" hastalığı olarak bilinen "Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu" (HGPS) dünyada ortalama 8 milyon kişide 1 görülüyor.

Henüz kesin tedavisi bulunmayan fakat araştırma çalışmalarının devam ettiği bu genetik hastalık, çocuklarda bedenin hızla yaşlanmasına ve yaşam süresinin kısalmasına sebep oluyor.

20220131_2_51967790_73174813

Boy ve kilo gelişimleri yaşıtlarına göre geri olan Progeria hastası çocuklarda büyüdükçe kemik kaybı, damar sertliği ve kalp rahatsızlığı gibi 50 yaş ve üzeri insanlarda görülen problemler ortaya çıkıyor. Hastalık, herhangi zihinsel bir geriliğe yol açmıyor hatta bu hastalığı taşıyan çocukların yaşıtlarına göre daha üstün zekaya sahip olduğu düşünülüyor.

TÜRKİYE'DE 4 KİŞİDE VAR

Türkiye'de çok nadir görülen Progeria tanısı konulan 4 çocuk olduğu tahmin ediliyor. Bu çocuklardan biri de Ankara'da yaşayan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu.

20220131_2_51967790_73174816

Bilge Kağan İlköğretim Okulu'nda 2. sınıfa devam eden, yapboz yapmaktan, kitap okumaktan, arabalarıyla oynamaktan hoşlanan ve kendisiyle barışık bir çocuk olan Veysel, okulda da arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok seviliyor.

Yarıyıl tatili öncesi sınıf arkadaşlarıyla karne almanın mutluluğunu yaşayan Veysel'e okulda her gün annesi Arife Çözvelioğlu da eşlik ediyor.

GELECEĞE DÖNÜK HAYALLERİNİ ANLATTI: BÜYÜNCE ASKER YA DA POLİS OLMAK İSTİYORUM

Küçük bedeni hızla yaşlansa da yaşam enerjisi ve umudunu asla kaybetmeyen Veysel, geleceğe dönük hayallerini anlattı.

20220131_2_51967790_73174819

Okulunda bulunan astronot, uzay gemisi ve dinozor heykellerini çok sevdiğini dile getiren Veysel, "En çok resim yapmaktan hoşlanıyorum ama büyüyünce asker ya da polis olmak istiyorum." dedi.

"SOKAKTA ÇOCUKLARDAN ÇOK BÜYÜKLERLE SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Anne Arife Çözvelioğlu da sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelen oğlunun, 4 aylık olduğunda cildinde parlamaların, dökülmelerin oluşmaya başladığını anlattı.

20220131_2_51967790_73174822

Bunun üzerine doktora başvurduklarını ve uzun süreçlerin ardından Veysel'e ancak 4 yaşında teşhis konulabildiğini dile getiren Çözvelioğlu, "Oğlumla dışarıdayken diğer çocuklardan çok büyüklerle sıkıntılarımız oluyor. Çocuğumun yanında hastalığıyla ilgili soru sorulması veya onu rencide edecek sözler kullanılması oğlumu çok rahatsız ediyor. Arkamıza saklanıyor hemen. Yanında insanlara cevap veremiyoruz ve zorda kalıyoruz." diye konuştu.

"LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZA ACIYARAK BAKMAYIN"

Okulda başka özel gereksinimli çocukların da bulunması nedeniyle böyle bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Çözvelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

20220131_2_51967790_73174824

"Lütfen insanlar dışarıda çocuklarımıza acıyarak bakmasınlar. Fiziksel özellikleri ile ilgili yorum yapmasınlar. 'Bu çocuk niye böyle, niye saçı yok, hiç mi bakmadın, niye yemek yedirmedin?' gibi konuşan insanlar ne yazık ki çok oluyor. Hangi anne baba çocuğunu aç bırakır ya da büyüsün, kilo alsın istemez. Kilo alamamaları Progeria hastalığının bir özelliği, çok az yemek yiyorlar. Bu, gelişimini yavaşlatıyor ki zaten bu hastalığı taşıyan çocuklarda 1 yaşından sonra gelişme duruyor, büyümüyorlar."

"VEYSEL BİZE ALLAH'IN BİR HEDİYESİ"

Anne Çözvelioğlu, oğluna teşhis konulduğunda çok kötü hissettiklerini dile getirerek, "İlk öğrendiğimiz günden bugüne hiçbir şey değişmedi. O mutluysa biz de mutlu oluyoruz, hastaysa biz de hasta. Veysel bize Allah'ın bir hediyesi, her zaman başımızın tacı. 'Çocuğun mu, sen mi?' deseler, düşünmeden 'Çocuğum' derim. Eminim benim durumumdaki tüm anneler de öyledir." ifadelerini kullandı.

20220131_2_51967790_73174827

En büyük hayalinin çocuğunun sağlığına kavuşması olduğunu vurgulayan Çözvelioğlu, "Sadece oğlumun sağlıklı ve mutlu olmasını istiyorum. Büyüdüğünü görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de Progeria ile mücadele eden ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuğun ailesiyle sosyal medya üzerinden irtibat kurduklarını anlatan Çözvelioğlu, "Hamilelikte bir gende yaşanan mutasyon sonucu ortaya çıkan bir hastalık, 8 milyonda 1 görüldüğü ifade ediliyor. Türkiye'de bu hastalığı yaşayan bilmediğimiz başka kişiler de varsa yardımcı olmaktan, irtibat kurmaktan mutluluk duyarız." çağrısında bulundu.

20220131_2_51967790_73174830

BOSTON ÇOCUK HASTANESİNDEKİ TEDAVİ ARAŞTIRMALARINA KATILDILAR

Baba Mustafa Çözvelioğlu ise Veysel'in hastalığına ilişkin ABD'de devam eden tedavi geliştirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

20220131_2_51967790_73174839

Veysel'in farklı ülkelerdeki Progeria hastaları ile Boston Çocuk Hastanesi'nde sürdürülen araştırmalara katıldığını belirten Çözvelioğlu, şöyle konuştu:

"Bu hastanedeki doktorumuzun çocuğu Progeria sebebiyle vefat etmiş, bunun üzerine kendini bu hastalığın tedavisine adamış. Hastanede şu anda üç çalışma devam ediyor, sonuca yakın olduklarını belirtiyorlar. Henüz kesin bir şey yok tabii ki. Tedaviye dönük değil ama yaşlanmanın getirdiği rahatsızlıklara karşı yaşam kalitesini artırmaya dönük, 2021'de FDA'dan onay alan bir hap kullanıyoruz."

20220131_2_51967790_73174859

TEDAVİNİN BULUNMASIYLA İLGİLİ UMUT VERİCİ GELİŞMELER VAR

ABD'ye düzenli olarak gidip geldiklerini ve masraflarının bu hastane tarafından karşılandığını ifade eden Çözvelioğlu, şunları kaydetti:

"İleride tedavi geliştirilirse biz de içinde olalım diye bu araştırmalara katıldık çünkü tedavi bulunduğu anda bunu maddi olarak karşılamamız mümkün olmaz. Oradaki doktorumuz Veysel'in genel durumunun emsallerine göre iyi olduğunu söylüyor. İnşallah bu hastalığa karşı bir tedavi bulunabilir. Bunu bekliyoruz. Doktorumuz da son gidişimizde devam eden 3 çalışma ile ilgili çok ümit verici konuştu."

20220131_2_51967790_73174862

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler İzmir'de kaydedildi! Görür görmez tramvayı durdurduGörüntüler İzmir'de kaydedildi! Görür görmez tramvayı durdurdu
Yeni tehlike NeoCov!Yeni tehlike NeoCov!
Bursa'da görüldü, bir ilk! Bursa'da görüldü, bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.