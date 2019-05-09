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Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:29 | Son Güncelleme

Dünya genelinde sosyal medyada hızla yayılan ve tüm dünyayı çevre temizliğine davet eden Temiz Çevre Öncesi ve Sonrası Etkinliği #trashtagchallenge” akımını Amasya’da Amasya Üniversitesi ve Abdurrahman Kâmil İlkokulu başlattı.Akımı Amasya’da başlatmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Prof.

Dünya genelinde sosyal medyada hızla yayılan ve tüm dünyayı çevre temizliğine davet eden Temiz Çevre Öncesi ve Sonrası Etkinliği #trashtagchallenge” akımını Amasya’da Amasya Üniversitesi ve Abdurrahman Kâmil İlkokulu başlattı.
Akımı Amasya’da başlatmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. D. Duygu Kılıç ve sınıf öğretmeni Meral Kaya önderliğinde, Abdurrahman Kâmil İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri; “Yaşanabilir bir dünya için gelin bu etkinliğimize bir halka da siz olun!” çağrısında bulundular.
Konuyla ilgili bilgi veren Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. D. Duygu Kılıç, "Son yüzyılda gelişen teknoloji ile beraber insanoğlu çevreyi geri dönüşümsüz bir biçimde yok etmektedir. Ekolojik dengenin bozulması ile birlikte pek çok canlı türünün nesli yok olmuş pek çoğu da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Çevresel sorunların başında, ormanların yok olması, hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme, enerji, eğitim, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişiklikleri gelmektedir. Bu çevresel sorunlar insanoğlunun kendi türünü yok edecek seviyeye ulaşmaktadır. Çevre bilincinin bireylere kazandırılma sürecinin başlangıç noktası ne kadar erken olursa bireylere kazandırılan davranışlar da o kadar kalıcı olur. Bu nedenle ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin çevre kavramlarını ne düzeyde bildikleri, çevresel konularda bilgi, beceri ve tutumlarının, çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları bakımından önem taşımaktadır" dedi.
Bu amaçla tüm dünyayı çevre temizliğine davet eden “#trashtagchallenge” hareketini Amasya’da ile başlattıklarını kaydeden Kılıç, "Bu akımda insanlar tarafından kirletilmiş olan çevre, gönüllüler tarafından temizlenmekte, çevrenin ilk ve son hallerinin fotoğraflarının paylaşılmaktadır. Bir çevre bilinci hareketi olan bu akımda biz kirletmedik ama temiz bir dünyada yaşamak için çevremizi biz temizliyoruz mantığı ile hareket edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler

Dünyada hızla yayılan akımla çevre mesajı verdiler
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