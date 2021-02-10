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Dünyada ilk kez laboratuvar ortamında yapay biftek üretildi

10.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Dünyada ilk kez laboratuvar ortamında yapay biftek üretildi

İsrailli bir şirket, bu kapsamda dünyada ilk kez laboratuvar ortamında büyüyen sığır hücrelerinden 3 boyutlu biyo-baskı yöntemiyle yapay biftek üretti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, donör olarak kullanılan sığırların, yanağından swab örneği alınan bir insandan daha fazla acı çekmediğini söyledi. Yapay bifteğin porsiyon başına 50 dolardan (yaklaşık 350 Türk Lirası) satışa çıkacağı düşünülüyor.

İsrailli gıda teknoloji şirketi Aleph Farms, 3 boyutlu doku mühendisliği yöntemiyle sığırlar hücrelerinden biftek üretmeyi başardı. Şirket, hücreleri kullanan sığırların, yanağından swab örneği alınan bir insandan daha fazla acı çekmediğini söyledi. Bununla birlikte laboratuvarda yetiştirilen etin, bir kasaptan satın alınan antrikot ile aynı lezzet ve dokuya sahip olduğu belirtildi.

Aleph Farms’ın CEO’su Didier Toubia, laboratuvarda antrikot eti üretmek için çeşitli hücresel yapıların, birbiri üzerinde hassas bir şekilde birikmesine izin veren 3 boyutlu bir biyo-baskı teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı. Şirketin Tel Aviv’deki tesisinde, Alberto ve Gertrude adı verilen iki dönor sığırın bulunduğunu söyleyen Toubia, hayvanlardan alınan örneklerle dört farklı hücre türü oluşturulduğunu ifade etti: destek hücreleri, yağ hücreleri, kan damarı hücreleri ve kas hücreleri.

YAKLAŞIK 350 LİRADAN SATIŞA ÇIKACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte Aleph Farms, daha önceki yıllarda, işlenmemiş etlerin dokusunu kopyalamak daha zor olduğu için daha karmaşık et formlarına geçmeden önce yapay kıyma ve tavuk kanadı üretti. Ardından şirket, 2018'de de ince kıyılmış bir biftek ortaya çıkardı. Ancak, önceki biftek versiyonu, antrikot ile aynı 3 boyutlu baskı teknolojisiyle geliştirilmedi.

Toubia, yeni yönteminin “daha sürdürülebilir, eşitlikçi ve güvenli bir dünya” yaratma hayaline doğru büyük bir sıçrama yaratacağını söyledi. Fakat şu anda laboratuvarda yetiştirilen biftekler, kaynakların kısıtlı olması nedeniyle organik emsallerinden çok daha pahalı, ancak

Toubia önümüzdeki yıllarda yapay et üretiminin artacağını aktardı.

Öte yandan Toubia, laboratuvarda üretilen bifteğin önümüzdeki yıl bazı üst düzey restoranlarda satışa sunulacağını söyledi. Yapay bifteğin porsiyon başına 50 dolardan (yaklaşık 350 Türk Lirası) satışa çıkacağı düşünülüyor.

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