Dünyada sadece 5 tane var! Göktürk-1 uydusu uzaydan çekti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın yerli ve milli uydumuz Göktürk-1 tarafından çekilen fotoğraflarını servis etti.

MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

İŞTE GÖKTÜRK-1 UYDUSUNUN ÇEKTİĞİ O FOTOĞRAFLAR





