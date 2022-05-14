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  4. Dünyada sadece 5 tane var! Göktürk-1 uydusu uzaydan çekti

Dünyada sadece 5 tane var! Göktürk-1 uydusu uzaydan çekti

14.05.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, deniz dolgusu üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaşıldı. MSB'nin paylaşımında "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz?" ifadelerine yer verildi.

Dünyada sadece 5 tane var! Göktürk-1 uydusu uzaydan çekti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın yerli ve milli uydumuz Göktürk-1 tarafından çekilen fotoğraflarını servis etti.

MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

İŞTE GÖKTÜRK-1 UYDUSUNUN ÇEKTİĞİ O FOTOĞRAFLAR

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