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  4. Dünyada yeni yıl kutlamaları başladı

Dünyada yeni yıl kutlamaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:08 | Son Güncelleme

Samoa ile Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu.

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 13.00'te 2020'ye "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

2020, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Yeni yıla girecek ilk büyük kent, TSİ 16.00'da 2020'ye merhaba demeye hazırlanan Avustralya'nın Sydney kenti olacak.

Diğer yandan, 2020'ye en son Güney Pasifik'te yer alan Amerikan Samoası girecek.

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti haricinde yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklanmıştı.

Düzenlenen görkemli gösteriler nedeniyle yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney'de geçen yıl 8,5 ton havai fişek kullanılmış, gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük Kadınlar Kiribati Samoa yeni yıl

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