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Dünyanın 7 yıl 8 ay gerisinden geliyorlar... O ülke yarın 2016'ya girecek!

11.09.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miladı takvime göre 7 yıl 8 ay geriden gelen Etiyopya, yarın 2016 yılına girecek... Tüm resmi işlerde de esas alınan Güneş esaslı Etiyopya takvimine göre yarın 2016 yılına girilecek.

Dünyanın 7 yıl 8 ay gerisinden geliyorlar... O ülke yarın 2016'ya girecek!

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, 2016 yılına girmeye hazırlanıyor. 120 milyon nüfusa sahip ülke diğer dünya ülkelerine göre 7 yıl 8 ay geriden geliyor...

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HER YIL 11 YADA 12 EYLÜL'DE YENİ YILA GİRİYORLAR

Başbakan Abiy Ahmed, tebrik mesajında, geçen yıl çok sayıda zorluğun üstesinden geldiklerini belirterek, yeni yılda tüm Etiyopyalılara mutluluk diledi.

Her yıl yeni yılı 11 ya da 12 Eylül'de karşılayan Etiyopya, yarın 2016 yılına girecek. Ülkedeki tüm resmi kurumlar, yarın yılbaşı tatili yapacak.

Hükümet, ülkenin en büyük ekonomik projelerinden biri olan Hedasi Barajı'nın tamamen doldurulmasını da bu yıl yeni yılın başlangıcına denk getirdi.

"Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak kabul ediliyor.

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7 YIL 8 AYLIK FARK...

Miladi takvime göre, yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil 06.00’da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken, ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’de başlıyor.

Etiyopya takviminde 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12’nci aydan sonra 5 ila 6 günlük 13’üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre, yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor. (AA)

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Etiyopya

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