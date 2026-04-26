Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlere ait 10 ilginç kahve
Kahve bir içecekten çok fazlası. Bu yüzden her kültürde yeri var. Tabii farklı farklı çeşitlerini görmek mümkün. Farklı şekillerde hazırlanıp tüketilen kahve çeşitleri neler?
26.04.2026 08:47
1.Türk kahvesi
Kahve çeşidi denilince akla ilk hemen tabii ki Türk kahvesi geliyor. İnce çekilmiş kahveyle hazırlanıyor ve ağır ağır pişiyor. Lezzeti de buradan geliyor zaten. Köpüklü olması ve telvesiyle birlikte gelmesi onu diğer kahvelerden ayırıyor.
Endonezya'nın meşhur kahvesi Kopi Luwak, ayrıca en pahalı kahvelerden biri. Bu kahve çeşidinin çekirdekleri bir misk kedisinin sindirim sisteminden geçtikten sonra toplanıyor ve içiliyor. Böyle olduğu için oldukça tartışmalı bir kahve.
3.Vietnam yumurtalı kahvesi
Bu kahvenin farklılığı adından belli. Bu kahvenin içinde süt ve şeker dışında bir de yumurta var. Tadı kahveden biraz daha farklı olan Vietnam yumurtalı kahvesi, ilginç kahvelerin başında geliyor elbette.
4.İrlanda kahvesi
İrlanda kahvesinin en büyük farklılığı içinde viski olması. Alkollü içecek kategorisindeki kahvenin üst katmanında krema bulunuyor. Alkolün sıcaklık hissiyle kahvenin sertliğini birleştiren İrlanda kahvesi, tatlı gibi içilebilen bir kahve.
Philips Café Aromis 8000 Serisi ile evde çeşit çeşit kahve yapmak mümkün!
BrewExtract teknolojisi ile kafe kalitesinde kahveler yapmanı sağlayacak Cafe Aromis evinin vazgeçilmezi olacak. 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve yapabilen makine ile artık dışarıya kahve içmeye çıkmana gerek kalmıyor. Kullanımı kolay ekranı ve zahmetsiz temizliği onu en sevdiğin ev aletlerinden biri yapıyor. Sütlü kahveler için ipeksi bir süt köpüğü de hazırlıyor. Evde kendi baristan olacak Cafe Aromis ile her an istediğin kahveyi içebiliyorsun.
5.Etiyopya kahvesi
Etiyopya'nın kahvesinin özelliği olmasa da sunumu özel. Çünkü kahve içmek bir ritüel aslında. Önce çekirdekler kavruluyor, sonra öğütülüyor, en son geleneksel kaplarda pişiriliyor. Bu sürecin hepsi misafir önünde yapılıyor.
6.Butter kahve
Tibet'in kahvesi olan butter kahve, adından da belli olduğu üzerine içine yağ eklenen bir çeşit. Bazen tuz da eklenebiliyor hatta. Bu kahve genellikle yüksek yerlerde içiliyor, bunun nedeni de enerji vermesi.
7.Cafe de Olla
Meksika'nın kahvesi baharatlı bir kahve. İçinde tarçın ve şeker olan kahve aromatik bir tür. Toprak kaplarda hazırlandığı için o topraksı tadı da içeriyor. Soğuk sabahların vazgeçilmezi olan kahve farklı bir tada sahip.
8.Cafe Touba
Senegal'e özgü kahve çeşidi djar denilen bir baharatla hazırlanıyor. Kahveye biberimsi ve baharat aroması veren bu ürünle kahvenin tadı farklılaşıyor. Genelde sokakta içilen kahve küçük bardaklarla servis ediliyor.
9.Flat White
Espresso bazlı kahve Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kahvesi. Süt köpüğü ince olan kahve latte'den daha yoğun bir çeşit. Kahve tadı baskın ve sütle dengelenen Flat White, rahat içimi olan bir kahve yani.
10.Phin kahvesi
Vietnam'a özgü kahve çeşidi hazırlanırken özel bir filtre kullanılıyor. Yavaş yavaş damlayarak hazırlanan kahvenin altına yoğun süt ekleniyor. Bu da kahveyi tatlı bir hale getiriyor. Demlenme sürecinin yavaşlığı bu kahveyi farklı kılan özelliklerinden biri.
