Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlere ait 10 ilginç kahve

1.Türk kahvesi



Kahve çeşidi denilince akla ilk hemen tabii ki Türk kahvesi geliyor. İnce çekilmiş kahveyle hazırlanıyor ve ağır ağır pişiyor. Lezzeti de buradan geliyor zaten. Köpüklü olması ve telvesiyle birlikte gelmesi onu diğer kahvelerden ayırıyor.

2.Kopi Luwak

3.Vietnam yumurtalı kahvesi

Endonezya'nın meşhur kahvesi Kopi Luwak, ayrıca en pahalı kahvelerden biri. Bu kahve çeşidinin çekirdekleri bir misk kedisinin sindirim sisteminden geçtikten sonra toplanıyor ve içiliyor. Böyle olduğu için oldukça tartışmalı bir kahve.



Bu kahvenin farklılığı adından belli. Bu kahvenin içinde süt ve şeker dışında bir de yumurta var. Tadı kahveden biraz daha farklı olan Vietnam yumurtalı kahvesi, ilginç kahvelerin başında geliyor elbette.

4.İrlanda kahvesi

İrlanda kahvesinin en büyük farklılığı içinde viski olması. Alkollü içecek kategorisindeki kahvenin üst katmanında krema bulunuyor. Alkolün sıcaklık hissiyle kahvenin sertliğini birleştiren İrlanda kahvesi, tatlı gibi içilebilen bir kahve.

5.Etiyopya kahvesi

Etiyopya'nın kahvesinin özelliği olmasa da sunumu özel. Çünkü kahve içmek bir ritüel aslında. Önce çekirdekler kavruluyor, sonra öğütülüyor, en son geleneksel kaplarda pişiriliyor. Bu sürecin hepsi misafir önünde yapılıyor.

6.Butter kahve

7.Cafe de Olla

Tibet'in kahvesi olan butter kahve, adından da belli olduğu üzerine içine yağ eklenen bir çeşit. Bazen tuz da eklenebiliyor hatta. Bu kahve genellikle yüksek yerlerde içiliyor, bunun nedeni de enerji vermesi.



Meksika'nın kahvesi baharatlı bir kahve. İçinde tarçın ve şeker olan kahve aromatik bir tür. Toprak kaplarda hazırlandığı için o topraksı tadı da içeriyor. Soğuk sabahların vazgeçilmezi olan kahve farklı bir tada sahip.

8.Cafe Touba

9.Flat White

Senegal'e özgü kahve çeşidi djar denilen bir baharatla hazırlanıyor. Kahveye biberimsi ve baharat aroması veren bu ürünle kahvenin tadı farklılaşıyor. Genelde sokakta içilen kahve küçük bardaklarla servis ediliyor.



Espresso bazlı kahve Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kahvesi. Süt köpüğü ince olan kahve latte'den daha yoğun bir çeşit. Kahve tadı baskın ve sütle dengelenen Flat White, rahat içimi olan bir kahve yani.

10.Phin kahvesi

Vietnam'a özgü kahve çeşidi hazırlanırken özel bir filtre kullanılıyor. Yavaş yavaş damlayarak hazırlanan kahvenin altına yoğun süt ekleniyor. Bu da kahveyi tatlı bir hale getiriyor. Demlenme sürecinin yavaşlığı bu kahveyi farklı kılan özelliklerinden biri.