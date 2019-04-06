Dünyanın dört bir yanından masalsı köprüler

Dünyanın dört bir yanından etkleyici görünümüyle dikkat çeken köprüler...

Dünyada en etkileyici köprüler

Kolombiya ve Ekvador arasındaki sınırda bulunan kanyonun dibinden yüksek 100 metre uçurumun diğer tarafında bir 50 metre boyunda bir köprü ile bağlı olan "Las Lajas Sanctuary" olarak bilinen Las Lajas Katedrali.

Almanya’nın Dresden şehrine 1 saat mesafede bulunan Bastei Köprüsü, 1851 yılında inşa edildi. 76 metre uzunluğunda ve yedi kemeri 40 m yüksekliğindeki köprü, Saksonya eyaletinin en çok ziyaret edilen noktalarından biri.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Çin’in güneyinde bulunan Huangshan Dağı ve üzerindeki köprü, dünyaca ünlü turistik bir yerdir. Özel doğa güzellikleri ve kültürel birikimleriyle Huangshan Dağı, 1990 Dünya Doğa ve Kültür Mirasları Listesi'ne alındı.

Almanya’da bulunan Rakotzbrücke Köprüsü’nün muazzam manzarası görenleri kendisine aşık edecek cinsten. Ağaçların içinde yer alan köprü suda yansıyan görüntüsü ile anlamını çoğaltıyor.

İspanya’da San Juan De Gaztelugatxe isimli kayalık bir adada bulunan kiliseye giden bu köprü hem ürkütücü hem de etkileyici görünümüyle büyük ilgi çekiyor.

İskoçya'da bulunan Glenfinnan Viyadüğü, eski mimarisi ve yapıldığı yerin doğasıyla birlikte gerçekten masalsı bir yer.

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Multnomah Şelalesi, büyüleyici manzarasıyla dünyanın dört bir yanından doğasever ve fotoğrafçıların ilgi odağı. Şelaleyi ilginç kılan özelliklerden biri de, basamaklardan birinin üzerinde köprü bulunması.

İtalya'nın Borgo-a-Mozzano kentinde bulunan ve görkemli görünümüyle turistlerin dikkatini çeken Şeytan Köprüsü (Ponte del Diavolo).

Yemen'deki Shaharah Köprüsü sarp kayalıklar içinde insanların kendine açtığı yolu sergiliyor. Pek çok kişi için bu taş köprü zorluklara karşı direnmeyi sembolize ediyor.

Tayvan'ın en kalabalık şehri Taipei’de bulunan Dahu Park'taki Ay Köprüsü, büyüleyici görünümüyle insanı kendisine hayran bırakıyor.

Norveç'in en güzel doğa manzarası olan Latefossen Şelalesi üzerindeki köprü turistlerin ilgi odağı oldu. 165 metre yüksekliğinde şelale, bölgede tanınmış turistik bir yer olma özelliğine sahip. Taştan yapılan kemerli köprünün altından geçen şelale büyük bir gürültü çıkarıyor.