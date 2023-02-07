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Dünyanın en büyük depremi ne zaman ve nerede oldu? Dünyanın en büyük depreminin şiddeti, büyüklüğü kaçtı?

07.02.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük depremi, geçtiğimiz gün birçok ilde meydana gelen depremin ardından merak konusu oldu. Deprem, yer kabuğunda beklenmedik anda ortaya çıkan enerji sonucundaki sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsmasıdır. Peki dünyanın en büyük depremi ne zaman ve nerede oldu? Dünyanın en büyük depreminin şiddeti, büyüklüğü kaçtı? İşte detaylar...

Dünyanın en büyük depremi ne zaman ve nerede oldu? Dünyanın en büyük depreminin şiddeti, büyüklüğü kaçtı?

Deprem, şiddetine göre yıkıcı etkilere sahip olabiliyor. Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem ve beraberinde diğer illerde meydana gelen sarsıntı, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bununla birlikte, dünyanın en büyük depremi ve şiddeti merak edildi. Peki dünyanın en büyük depremi ne zaman ve nerede oldu? Dünyanın en büyük depreminin şiddeti, büyüklüğü kaçtı? İşte detaylar...

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960'ta Şili'de oldu. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanda hissedilen 9,5 büyüklüğündeki deprem sonucunda 1655 kişi hayatını kaybetti, 3 bin kişi yaralandı, 2 milyon kişi evsiz kaldı.

550 milyon dolarlık hasara neden olan depremin sonucunda meydana gelen tsunami, 10 bin kilometrelik alana yayılarak Hawaii, Japonya ve Filipinler'e kadar ulaştı. Dev dalgaların ardından Hawaii'de 61, Japonya'da 138, Filipinler'de de 32 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DEPREMLER HANGİ ÜLKELERDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

En şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçen Alaska depremi 28 Mart 1964'te meydana geldi. Üç dakika süren 9,2 büyüklüğündeki deprem, tsunamiyi tetikledi. Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu.

Bugüne kadar en uzun süren deprem Sumatra'da 26 Aralık 2004'te meydana geldi. 9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü. Sarsıntı sonucunda oluşan metrelerce yükseklikteki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi.

En çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul edilen depremde yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybetti. Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kaldı.

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem, ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. 9 büyüklüğündeki deprem okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşturdu, bunun sonucunda ülkenin kuzeydoğu kıyılarında tsunami yaşandı. Deprem ve sonrasında yaşanan tsunaminin neden olduğu 19 bin can kaybının yanı sıra Fukuşima nükleer santralinde sızıntı meydana geldi.

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka'da 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, Hawaii kıyılarında yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu.

Şili'de 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Ekvador ve Kolombiya kıyıları yakınlarında 31 Ocak 1906'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde, yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi.

Alaska'nın Rat Adaları açıklarında 4 Şubat 1965'te görülen 8,7 büyüklüğündeki deprem, 10 metre yüksekliğinde tsunamiye neden oldu.

Endonezya'nın kuzeybatısında bulunan Sumatra Adası'nda Aralık 2004'te gerçekleşen 9,1 büyüklüğündeki yıkıcı depremin yaraları sarılırken, bölge yaklaşık 3 ay sonra bir kez daha sarsıldı.

Sumatra'da 28 Mart 2005'te yerin 30 kilometre altında 8,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afette 1400'den fazla kişi hayatını kaybederken depremin tetiklediği tsunami nedeniyle yüzlerce kişi yaralandı.

Tibet'te 15 Ağustos 1950'de yaşanan 8,6 büyüklüğündeki depremde en az 1500 kişi öldü. Çin ve Hindistan'da birçok şehri de etkileyen deprem, heyelanlara yol açtı. Bunun sonucunda yüzlerce yapı zarar gördü.

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