'Dünyanın en büyük iç çamaşırını' nasıl giyersiniz? 50 beden olmanıza bile gerek yok!

İngiltere Hertfordshire'de yaşayan Yasmin Holly, 50 beden iç çamaşırını giymek için büyük beden olmanıza gerek yok dedi. Ve 'dünyanın en büyük donu' olarak adlandırdığı çamaşırı 6 farklı kullanım alanıyla göstererek dikkat çekti.
Yasmin Holly, ''bu şekilde kendi modanızı oluşturabilir, bu beden çamaşırı kullanmanın birçok yolunu bulabilirsiniz' diyor.
EL ÇANTASI
Pantolonu çapraz şekilde katlayın, ardından bir tutamaç oluşturmak için üste bağlayın.
RAHAT BİR ŞAL
İç çamaşırının giyileceği boşluklardan kollarınızı geçirin. İşte bu kadar.
SAÇ BANDI
Çamaşırı rulo haline getirin. Gevşek uçları arkaya bakacak şekilde başınınızın çevresine bağlayın.
ASİMETRİK ÜST
Çamaşırı baş aşağı tutun. Bacak deliğinden bir kolunuzu geçirin fazla kumaşı içe katlayarak yok edin.
MİNİ ETEK
Pantolonu ters çevirin, köşebenti kendinize doğru katlayın, kumaşı belinizin etrafına sarın, arkaya bağlayın
STRAPLEZ BİKİNİ
Normal olarak giyin göğsünüze kadar çekin. Arkada kalan fazla kumaşı bağlayarak, sabitleyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum