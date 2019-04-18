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'Dünyanın en büyük iç çamaşırını' nasıl giyersiniz? 50 beden olmanıza bile gerek yok!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

'Dünyanın en büyük iç çamaşırı!' Bu sözler İngiltere'de yaşayan blogger Yasmin Holly'e ait. Ona göre, saç bandından, el çantasına kadar kullanım alanlarıyla dikkat çeken çamaşırı, kullanabilmeniz için 50 beden olmanıza bile gerek yok.

'Dünyanın en büyük iç çamaşırını' nasıl giyersiniz? 50 beden olmanıza bile gerek yok!

İngiltere Hertfordshire'de yaşayan Yasmin Holly, 50 beden iç çamaşırını giymek için büyük beden olmanıza gerek yok dedi. Ve 'dünyanın en büyük donu' olarak adlandırdığı çamaşırı 6 farklı kullanım alanıyla göstererek dikkat çekti.

1

Yasmin Holly, ''bu şekilde kendi modanızı oluşturabilir, bu beden çamaşırı kullanmanın birçok yolunu bulabilirsiniz' diyor.

EL ÇANTASI

2

Pantolonu çapraz şekilde katlayın, ardından bir tutamaç oluşturmak için üste bağlayın.

RAHAT BİR ŞAL

3

İç çamaşırının giyileceği boşluklardan kollarınızı geçirin. İşte bu kadar.

SAÇ BANDI

4

Çamaşırı rulo haline getirin. Gevşek uçları arkaya bakacak şekilde başınınızın çevresine bağlayın.

ASİMETRİK ÜST

5

Çamaşırı baş aşağı tutun. Bacak deliğinden bir kolunuzu geçirin fazla kumaşı içe katlayarak yok edin.

MİNİ ETEK

6

Pantolonu ters çevirin, köşebenti kendinize doğru katlayın, kumaşı belinizin etrafına sarın, arkaya bağlayın

STRAPLEZ BİKİNİ

7

Normal olarak giyin göğsünüze kadar çekin. Arkada kalan fazla kumaşı bağlayarak, sabitleyin.


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büyük beden iç çamaşırı Yasmin Holly

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