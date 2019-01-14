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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2019 06:54 | Son Güncelleme

Dünyada eşi benzeri olmayan, 117 metre uzunluğunda olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch fikri, Paul Ellen'ın girişimi sonucu 2011 yılında doğmuştu. 1 yıldır uzun soluklu testlere tabi tutulan devasa uçak nihayet havalanıyor.

Uzay araştırmalarında rol üstlenmesi beklenen uçağı, Boeing 747'nin tam iki katı uzunluğa sahip. İşte devasa uçağın özellikleri...

Stratolaunch isimli devasa uçak nihayet hazır!

Kanat genişliği tam 117 metre olan Stratolaunch isimli bu dev uçak, en son Şubat ayında bir taksi testi gerçekleştirmişti.
Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.
Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor.
Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, Haziran'da roketleri yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak.
Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.
Saatte 75 kilometre hıza ulaşan dev uçak, kalkış öncesinde önemli bir basamağı daha geride bırakmıştı.
Firmanın 9 Ocak'ta yayınladığı yazıda son taksi testiyle ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Açıklamalara göre Stratolaunch, yapılan son deneme sürüşünde saatte tam 219 kilometrelik bir hıza ulaşmış.
Devasa uçak, 15 metre kuyruk uzunluğu var ve tam 8 bin 200 bin metrekarelik özel tasarlanan hangarda üretiliyor.
Stratolaunch dev olunca tekerlek sistemi de bir o kadar büyük. 650 ton yükü taşımak için tam 28 tekerden destek alıyor. Her iki burun kısmında ikişer tane, gövdede de 12'şer tane tekerlek var.
Dev uçağın çoğu ekipmanı iki adet Boeing'in 747-400'nin motor, elektronik, uçuş kompartımanı, iniş takımları mühendisler tarafından sökülerek oluşturulmuş.
Stratolaunch tam 6 adet 250 kN (56,000 lbf) Pratt & Whitney PW4056 motor kullanacak. Boeing 747-400 bu motorlardan 4 adet kullanıyordu.
Görüntüdeki Boeing 747-400 kokpitinden farklı olarak Stratolaunch üç kişilik bir kokpite sahip olacak. Pilot ve yardımcısı dışında bir de uçak mühendisi bulunacak.
Stratolaunch'un havalanması için gereken pistin uzunluğu, uçağın boyutlarından dolayı, en az 3.5 kilometre olmak zorunda.
3 aşamada gerçekleştirilen testlerin ilki motorları enerjiyle yüklemek için ek bir güç kaynağı kullanımıydı. Buna aşamaya kuru motor ismi verildi.
Ardından ıslak motor aşamasına geçerek motorlara yakıt enjeksiyonu yapıldı. Son olarak da her bir motor teker teker çalıştırılarak motorların boşta işleyip işlemediğine bakıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Stratolaunch devasa uçak Boeing 747

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