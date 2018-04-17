Dünyanın en çok sevişen ulusları belli oldu! Sizce Türkiye kaçıncı sırada?

Efendim nasıl ölçmüşler, neye göre ölçmüşler derseniz biz de bilmiyoruz ama bir yerden başlamışlar ve tüm ulusların yıllık ortalama sevişme sayısını baz almışlar. Bu sayı da 130 olarak kabul edilmiş. Türkiye'de olduğu gibi cansız manken, heykel gibi objeleri sevişmekten saymıyorlar elbette, iki insanın sevişmesi burada söz konusu olan.
Şimdi bu yıllık 130 sevişme sayısını baz alarak 10'dan geriye saymaya başlıyoruz. Gerilerdekileri hafife almayın, bu listede 10. sırada olmak demek dünyada 10. olmak demek!
10. İtalya - 121
Demek İtalyanlar yemeyi de seviyor sevişmeyi de :)
9. Yeni Zelanda - 122
Böyle bir doğada yaşayıp sevişmemek mümkün mü?
8. Çin - 122
Çinliler gezdikleri kadar sevişiyorlarmış da!
7. İsviçre - 123
Parası olan daha mı çok sevişiyor acaba?
6. Meksika - 123
Bu rengarenk, neşe dolu insanların sevişmemelerini beklemiyorduk heralde?
5. Hindistan - 130
Bu listede bir Hindistan bekliyorduk zaten :)
4. Polonya - 143
Polonya bizi şaşırttı açıkçası.
3. Rusya - 143
Hem içerim hem sevişirim :)
2. Brezilya - 145
Eee yıllarca izlemedik mi kanı kaynayan Brezilyalıların ateşli aşklarını?
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