KADIN

Dünyanın en çok sevişen ulusları belli oldu! Sizce Türkiye kaçıncı sırada?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
CİNSELLİK HABERLERİ  | 17.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Tahminleri alalım!

Dünyanın en çok sevişen ulusları belli oldu! Sizce Türkiye kaçıncı sırada?

Efendim nasıl ölçmüşler, neye göre ölçmüşler derseniz biz de bilmiyoruz ama bir yerden başlamışlar ve tüm ulusların yıllık ortalama sevişme sayısını baz almışlar. Bu sayı da 130 olarak kabul edilmiş. Türkiye'de olduğu gibi cansız manken, heykel gibi objeleri sevişmekten saymıyorlar elbette, iki insanın sevişmesi burada söz konusu olan.

Şimdi bu yıllık 130 sevişme sayısını baz alarak 10'dan geriye saymaya başlıyoruz. Gerilerdekileri hafife almayın, bu listede 10. sırada olmak demek dünyada 10. olmak demek!

10. İtalya - 121

1

Demek İtalyanlar yemeyi de seviyor sevişmeyi de :)

9. Yeni Zelanda - 122

2

Böyle bir doğada yaşayıp sevişmemek mümkün mü?

8. Çin - 122

3

Çinliler gezdikleri kadar sevişiyorlarmış da!

7. İsviçre - 123

4

Parası olan daha mı çok sevişiyor acaba?

6. Meksika - 123

5

Bu rengarenk, neşe dolu insanların sevişmemelerini beklemiyorduk heralde?

5. Hindistan - 130

6

Bu listede bir Hindistan bekliyorduk zaten :)

4. Polonya - 143

7

Polonya bizi şaşırttı açıkçası.

3. Rusya - 143

8

Hem içerim hem sevişirim :)

2. Brezilya - 145

9

Eee yıllarca izlemedik mi kanı kaynayan Brezilyalıların ateşli aşklarını?

1. Yunanistan - 164

10

Keyifçi insanlar bu Yunanlar :)

Listede Türkiye yok, sizce neden yok?

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