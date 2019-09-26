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'Dünyanın en dar sokağı'nda restorasyon beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

HİTİT Medeniyeti'nin başkenti, leblebisi ile ünlü Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor.

Hakan AKGÜN- Yusuf ÇINAR- Hüseyin KALAY/ÇORUM, (DHA) - HİTİT Medeniyeti'nin başkenti, leblebisi ile ünlü Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Yöre sakinleri, ayakkabı tamircilerinin olduğu sokağın, restore edilerek, turizme kazandırılmasını istiyor.

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda eskiden 37 esnaf faaliyet gösterirken şu an sadece 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkânın çoğunluğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Yöre sakinleri, ayakkabı tamircilerinin yoğun olduğu sokağın, restore edilerek, turizme kazandırılması istiyor.

'RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Sokağın restore edilmesini isteyen Mustafa Gürçok, "Ayakkabıcılık benim baba mesleğim. Babam ayakkabıcıydı. Burası 'dünyan en dar sokağı' olarak geçiyor. Belediyenin restore etme ihtimali var ama son durum nedir bilmiyorum. Biz restore edilmesini istiyoruz" dedi.

Sokağın, dönemin ayakkabıcılarının kışın zor şartlarda kalmaması için yapıldığını belirten İhsan Kara da, "Burası 1950 yıllarında dönemin belediyesi tarafından ayakkabıcılar sokaklarda kışın zor şartlarda kalmasın diye yaptırılıyor. Belediyemiz inşallah restore eder. Biz kendi çabalarımızla bazı yerleri tamir ediyoruz. Buranın özelliği, yerlerin hala Arnavut kaldırımı olması. Daha dükkanlarda ilk yapıldığı zamandan kalan kapı ve pencereler var." diye konuştu.

Bütün dükkanların aynı özellikte yapıldığını söyleyen Kemal Ceyhan ise, "O dönem talep çok olmuş. Burayı küçük tren vagonu gibi yapmışlar. Yapanlardan Allah razı olsun. Buradan biz ekmek yiyoruz. Bütün dükkanlar aynı özellikte yapılmış. Sıkıntımız, burası var ama usta kalmadı. Dükkanların çoğu kilitli" şeklinde konuştu.

DİKİCİLER SOKAĞI HAYAT BULMAYI BEKLİYOR

'Dikiciler sokağı' yaklaşık 60 yıl kadar önce yapılmış, iki kişinin yan yana zorlukla yürüyebileceği şekilde dar ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda, etrafında yer alan 37 minyatür dükkandan oluşuyor. Sokak 'Arnavut kaldırımı' olarak adlandırılan taşlarla döşenmiş, üzerindeki asma ağacı ise bütün bir sokak boyunca uzanıyor.

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