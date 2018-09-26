Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede

Listede Türkiye'den de bu sene Dünya Miras Listesi'ne giren bir yer var.

İşte dünyanın en eski yapıları

1 / 42 Pantheon Nerede? Roma İtalya Yapılışı (Yıl): Milattan Sonra 125

2 / 42 Panteon, ilk olarak Antik Roma'nın tüm tanrıları için tapınak olarak inşa edilmiş bir yapıdır. Panteon kavramı bugün içinde meşhur kimselerin gömülü olduğu anıtlar için kullanılır. Tüm Roma yapıları içinde en iyi korunmuş olanı ve muhtemelen de dünyada döneminin en iyi korunmuş binasıdır.

3 / 42 Kolezyum Nerede? Roma, İtalya Yapılışı (Yıl): Milattan Sonra 70-80

4 / 42 İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Flavianus Amfitiyatro olarak da bilinen Kolezyum bir arenadır. Usta bir komutan olan Vespasianus tarafından MS 72 yılında yapımına başlandı ve MS 80 yılında Titus döneminde tamamlandı. Daha sonraki değişiklikler Domitian hükümdarlığı zamanında yapılmıştır.

5 / 42 Maison Carrée Nerede? Nimes, Fransa Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 16

6 / 42 Maison Carrée Fransa'nın güneyinde, Nîmes şehrinde yer alan ve eski Roma İmparatorluğu sınırları içinde yer alan bölgeler içinde, günümüze kadar en iyi korunmuş halde ulaşan antik tapınak.

7 / 42 Toprak Askerler Nerede? Şensi, Çin Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 246-208

8 / 42 Toprak Askerler ya da Terrakotta Ordusu, ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunan terrakotta heykeller. MÖ 210 tarihinde yapılmış olan heykeller, 1974'te Çin'in Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunmuştur.

9 / 42 Sanchi Nerede? Hindistan Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 300

10 / 42 Sanchi, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaleti, Raisen Bölgesi'ndeki Sanchi Kasabasındaki bir tepede, Büyük Stupa'sı ile ünlü bir Budist yerleşkesidir. Madhya Pradesh'in başkenti Bhopal'in 46 kilometre kuzeydoğusundadır.

11 / 42 Partenon Nerede? Atina, Yunanistan Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 432-447

12 / 42 Partenon, Athena'nın tapınağıdır, MÖ 5. yüzyılda Atina Akropol'ünde inşa edilmiştir. Antik Yunan'dan günümüze kalan yapılar arasında en iyi bilinenidir ve Yunan mimarisinin en büyük eseri olarak kabul edilir. Dış cephesinde kullanılan heykeltıraşlığın Yunan sanatının en yüksek noktası olduğu düşünülür.

13 / 42 Kiros'un Mezarı Nerede? İran Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 530

14 / 42 Beyaz renkli büyük kireçtaşı bloklarından yapılmış olan bu mezar, altı basamaklı bir kaide ile dikdörtgen planlı, beşik çatılı bir mezar odasından oluşmakta. Kiros’un ve karısının mezarları burada bulunmakta. Kiros’un Mezarı şehri fetheden Büyük İskender tarafından da ziyaret edilmiş.

15 / 42 Ur Ziggurat Nerede? Irak Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 2100

16 / 42 Akkadça “zaqā” - “yükselmiş yere kurmak” sözcüğünden türeyen “ziggurat” terimi, Mezopotamya’ya özgü, kule formunda bir tapınak mimarisini ifade eder. Ve bu formun en görkemli örneği Büyük Ur Zigguratı’dır. Bilinen 32 ziggurat vardır. Bunlardan 4'ü İran'da, gerisi Irak'tadır.

17 / 42 Keops Piramidi Nerede? Mısır Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 2560

18 / 42 Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit; günümüzde Mısır’ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize’yi çevreleyen antik “Gize mezar kenti”nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır.

19 / 42 Basamaklı piramit Nerede? Mısır Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 2667-2648

20 / 42 Basamaklı piramit, MÖ 2630 yıllarında yapılan Mısır'da ilk piramittir. Mimarı İmhotep'tir. Bu piramit diğer piramitlere göre bir farkı var. Bu da merdivenli olmasıdır. Piramidin girişi en üst basamaktadır. Kral Zoser'e aittir ve piramidin duvarları kabartmalarla süslüdür.

21 / 42 Newgrange Nerede? İrlanda Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3200-2900

22 / 42 Newgrange, İrlanda'nın Meath Kntluğu'ndaki Boyne Nehri'nin kuzey tarafındaki Drogheda'nın sekiz kilometre batısında yer alan tarih öncesi bir anıttır. M.Ö. 3200 civarında Neolitik Çağ'da inşa edilmiştir ve Stonehenge ve Mısır piramitlerinden daha yaşlıdır.

23 / 42 Skara Brae Nerede? İskoçya Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3180

24 / 42 1850 yılında bir fırtına ile ortaya çıkan, Stonehenge’den de önceye tarihlenen Skara Brae yerleşmesi 5000 yıl öncesine ait yaşam ile ilgili önemli veriler sunuyor. Fırtınada rüzgar ve güçlü gelgitlerle bölgede “Skerrabra” olarak bilinen tepede bulunan çimler sökülünce ortaya bu muhteşem yerleşme ortaya çıktı.

25 / 42 Pentre Ifan Nerede? Stonehenge Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3500

26 / 42 Stonehenge’in ünlü dikilitaşları çok çok uzaktaki bir yerden geliyor. Şu ana kadar bilinen buydu. Ancak, arkeologlar bu gizemli anıtta, tıpkı dikilitaşlar gibi uzun seyahatlerden sonra alana ulaşmış bir şeyler daha keşfetti: alana gömülmüş kesinlikle yerli olmayan 10 insan. İnsan kalıntıları üzerinde yapılan yeni analize göre bu 10 insan Stonehenge’in üzerinde yükseldiği Salisbury Ovası’ndan değil. Araştırmacılar, bu yabancıların anıttaki, ıslandıklarında veya kırıldıklarında mavimsi bir renk aldıklarında dolayı bu şekilde adlandırılan, mavi taşların Galler’in batısından Salisbury Ovası’na taşınmasında yardımcı olmuş olabileceğini söylüyor.

27 / 42 West Kennet Long Barrow Nerede? İngiltere Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3650

28 / 42 Bu uzun mezarda, bölgede yaşayan eski Britanyalıların kemikleri bulunuyordu. Stonehenge'e ilk taşlar dikildiğinde, West Kennet çoktan kapatılalı ve terk edileli 1000 yıl olmuştu. West Kennet, Antik Mısır kurulmadan 600 yıl önce inşa edilmişti.

29 / 42 Ggantija Tapınakları Nerede? Malta Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3700

30 / 42 5.500 yıl önce yerli halkın bu kadar ağır ve büyük taşları nasıl hareket ettirdiğine dair fikirler var elbette. Bu fikirlerden en yaygın olanı, büyük taşların altlarına küçük ve yuvarlak taşlar koyulması ve kaydırılması yönünde. Bu dairesel taşları da müzede görebilirsiniz. Kazı alanındaki bulgular, ölü gömme törenleri ve dini ayinlerin varlığını kanıtlıyor. Bazı iskeletler el sürülmemiş ve bozulmamış halde bulunurken, daha sonraları tapınak dönemlerinde, bazı iskelerlerin kafataslarının ve uzun kemiklerinin bedenden ayrılmış olarak özel bölümlere gömüldüğü görülüyor. Bu durum, yaşayan kişilerin ölmüş olan akrabaları için ölümlerinden bir süre sonra ikinci bir gömü töreni düzenlediğini ve bu değişiklikleri yaptığı izlenimini oluşturuyor. Bu da, Bronz Çağ boyunca başka yerlerde gerçekleştirilen ölü yakma işlemlerinin ispatı olmakla birlikte, Malta tarih öncesinde uygulanmış olan ölüm ayinlerinin çeşitliliğine de işaret etmektedir.

31 / 42 Knap of Howar Nerede? İskoçya Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3700

32 / 42 Bu yapı avrupada yapılmış en eski taş yapıdır. Antik bir çiftlik kompleksinin bir parçası olarak bilinmektedir.

33 / 42 Monte d'Accordi Nerede? İtalya Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 4000-3650

34 / 42 Sardunya'da halka açık olan büyük arkeolojik zenginlikler vardır. En eskilerden biri Sassari'ye 11 km uzaklıktadır ve Ziggurat Monte d'Accordi olarak adlandırılır. Büyük blok taşlarla oluşturulmuş piramit şeklindeki bir yapıdır.

35 / 42 Barnenez Nerede? Fransa Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 4850

36 / 42 Arkeolojik araştırmalara göre belirlenen dünyanın en eski binası, Milattan Önce 4850 yılına ait Barnenez. Fransa’nın Finistère yerleşiminin kuzeyinde yer alan bu yapı 72 metre uzunluğa ve 25 metre genişliğe sahip. Binanın yüksekliğinin ise 8 metrenin üzerinde olduğu belirtiliyor. Tarihin derinliklerinden gelen bu kalıntının bir anıt mezar olduğu kanısı hakim. Yapının sağlamlığı ve genişliği de, buranın kabile döneminde yaşayan önemli bir siyasi ya da ruhani lidere ait olabileceği savını destekler nitelikte.

37 / 42 Theopetra Mağarası Nerede? Yunanistan Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 21000

38 / 42 Yunanistan'ın Teselya bölgesinde, Kalabaka'da bulunan, oluşumunu yaklaşık 65-135 milyon yıl önce tamamlayan, içerisinde 130.000 yıllık ayak izlerinin, 65.000 yıllık eşyaların, 9000 yıllık biz 15-18 yaşları arasında bir kız çocuğu kalıntılarına ve insanlık tarihinin büyük bir olasılıkla en eski duvarına, girişini buz çağının sonlarına denk gelen dönemde büyük olasılıkla soğuktan korunma amaçlı olarak 23.000 yıl önce örülen bir duvara sahip olan fakat bu duvarın yıkılma tehlikesine karşı 2016 yılında güvenlik amaçlı olarak kapatılan gizem, güzellik, ve müthiş kayıp parçalarla dolu bir mağaradır. Mağara Türkiye'den Göbekli Tepe'yle listenin zirvesinde...

39 / 42 Göbekli Tepe Nerede? Türkiye Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 12000-8400

40 / 42 Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer almaktadır. Neolitik döneme ait Göbeklitepe, ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkartılmıştır.

41 / 42 Göbeklitepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini sağlıyordu. Kayalık bölgelerden, büyük sütunların ve ağır taşların el arabaları ve yük hayvanları olmadan 2 kilometre taşınarak Göbeklitepe'ye getirilmesi için muhtemelen tarihte insanların ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde bir arada olması gerekmişti.