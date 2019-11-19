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Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'dan şaşırtan karar! 'Makyaj ve cilt bakımı imparatorluğunun yüzde 51 hissesini sattı'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kardashian-Jenner ailesinin en genci ve en zengini olan Kylie Jenner kozmetik markası Kylie Cosmetics'in çoğunluk hissesini 600 milyon dolara ABD merkezli Coty adlı güzellik firmasına sattı. Şirketin yüzde 49'luk oranı kendisinde kalan Jenner, markanın kreatif direktörlüğünü üstlenecek.

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'dan şaşırtan karar! 'Makyaj ve cilt bakımı imparatorluğunun yüzde 51 hissesini sattı'

2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan Kylie Jenner başarısını bu yılın başlarında Forbes tarafından 1 milyar dolar değerinde tahmini net değerle dünyanın en genç milyarderi seçilerek taçlandırmıştı.

Jenner, kozmetik ürünlerini çoğunlukla 151 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından duyurarak tanıtıyor ve yeni ürünler dakikalar içinde tükeniyor.

Ancak Jenner bundan sonra markasının sadece yüzde 49'luk hissesine sahip olacak. Güzellik ürünü devi Coty Inc. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Jenner'ın makyaj ve cilt bakımı imparatorluğunun % 51 hissesini satın aldığını açıkladı.

Instagram'dan yeni bir ürünü tanıttığında dakikalar içinde tükenmesini sağlayan Jenner, Forbes'e göre, geçen yıl tahminen 360 milyon dolarlık satış getirdi. Jenner, Forbes'a verdiği röportajda sosyal medyanın gücünün önemli olduğundan bahsederek bir şeye başlamadan önce çok güçlü bir erişim elde ettiğini ifade etmişti.

'KENDİ EMEĞİYLE MİLYARDER'

Forbes, ‘makyaj devi’ olarak nitelendirilen Kylie Jenner’ı kapağına taşıdığında, Jenner’ı 'self-made' milyarder' yani 'kendi emeğiyle milyarder' olarak tanımlamıştı.

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hi october.. ????

Kylie ♥️ (@kyliejenner)'in paylaştığı bir gönderi ()

Coty CEO'su Pierre Laubies, “Kylie'yi organizasyonumuza ve ailemize davet etmekten mutluluk duyuyoruz” derken, Kylie de satışla ilgili heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek markaya bu şekilde daha iyi odaklanabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Kylie Cosmetics Coty

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
%51 demek siz çalışıp yönetin ben yiyeyim gerisinide faize yatırıp yine rantını yiyeyim demek. O direktörlük falanda sanırım bir oda istemiş odanın kapısına yazılacak isimlik için. Canı isteyince takılacak.
akıllılık etmiş. Bırak alan firma yönetsin.
tebrik ederim , Bizim şapşallar poposuna , göğsüne bakarken kız paraları götürmüş..
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