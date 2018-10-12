HABER

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD lideri Trump arasında yaşanan gerilim ülkelerin askeri güçlerinin masaya yatırılmasına sebep olmuştu. Ülkelerin ordularının kıyaslanmasının yanı sıra askeri teçhizatların yeterliliği üzerinde de sıkça duruluyor. ABD ve Rusya'nın ilk sıralarda olmasına alışılan listeler bazı durumlarda alt üst olabiliyor.

Ülkelerin deniz kuvvetlerinin kıyaslanmasıyla ortaya çıkan tablo buna örnek verilebilecek durumlardan. Dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerinin belirlendiği bir araştırmada ortaya çıkan tablo ABD ve Rusya için hayal kırıklığı yarattı. Globalfirepower'ın yaptığı araştırmalar sonucu Rusya 5, ABD ise 3. sırada yer aldı. Bakın Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı?

İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri

1 / 33

100- Uganda 99- Madagaskar 98- Nambiya
2 / 33

97- İrlanda 96- Gürcistan 95- Gabon
3 / 33

94- Fildişi Sahili 93- Sierra Leone 92- Yeni Zelanda
4 / 33

91- Küba 90- Litvanya 89- Kazakistan
5 / 33

88- Umman 87- Belçika 86- Sudan
6 / 33

85- Letonya 84- Montenegro 83- Tanzanya
7 / 33

82- Kenya 81- Ecvador 80- Sırbistan
8 / 33

79- Panama 78- Gana 77- Uruguay
9 / 33

76- Demokratik Kongo Cumhuriyeti 75- Ukrayna 74- Guatemala
10 / 33

73- Kamboçya 72- Hırvatistan 71- Bulgaristan
11 / 33

70- Yemen 69- Güney Afrika 68- Nikaragua
12 / 33

67- Azerbaycan 66- Dominik 65- Laos
13 / 33

64- Ürdün 63- Kuveyt 62- Arnavutluk
14 / 33

61- Bahreyn 60- Paraguay 59- Sinagpur
15 / 33

58- Sri Lanka 57- Portekiz 56- Arjantin
16 / 33

55- İspanya 54- Avustralya 53- Romanya
17 / 33

52- Venezuela 51- Tunus 50- Suudi Arabistan
18 / 33

49- Hollanda 48- Suriye 47- Lübnan
19 / 33

46- Angola 45- Honduras 44- Irak
20 / 33

43- Peru 42- Malezya 41- Norveç
21 / 33

40- İsveç 39- Kanada 38- Kamerun
22 / 33

37- İsrail 36- Vietnam 35- Şili
23 / 33

34- Nijerya 33- Birleşik Arap Emirlikleri 32- İngiltere
24 / 33

31- Katar 30- Almanya 29- Tayland
25 / 33

28- Polonya 27- Cezayir 26- Tayvan
26 / 33

25- Bangladeş 24- Danimarka 23- Brezilya
27 / 33

22- Yunanistan 21- Fransa 20- Filipinler
28 / 33

19- Fas 18- Japonya 17- Meksika
29 / 33

16- İtalya 15- Myanmar 14- Güney Kore 13- Bolivya
30 / 33

12- Türkiye
31 / 33

11- Pakistan 10- Endonezya 9- Kolombiya 8- Filanda
32 / 33

7- Hindistan 6- Mısır 5- Rusya 4- İran
33 / 33

3- Amerika 2- Çin 1- Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri ordu ABD

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.