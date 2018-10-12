Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelerin deniz kuvvetlerinin kıyaslanmasıyla ortaya çıkan tablo buna örnek verilebilecek durumlardan. Dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerinin belirlendiği bir araştırmada ortaya çıkan tablo ABD ve Rusya için hayal kırıklığı yarattı. Globalfirepower'ın yaptığı araştırmalar sonucu Rusya 5, ABD ise 3. sırada yer aldı. Bakın Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı?