"Dünyanın en güzel kadınıyım" diyerek kendisini övdü! Estetik operasyonlara 760 bin sterlin (33 milyon 792 bin TL) harcadı

MYNET|DIŞ HABERLER 712 bin Instagram takipçisi bulunan 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Janaina Prazeres, , cildi için tartışmalı bir arı zehri tedavisi de dahil olmak üzere çok sayıda cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi geçirdi. Kendisini dünyanın en güzel kadını olarak tanımlayan Prazeres, muhteşem görünümünün doğal olmadığını parayla satın alındığını itiraf etti.

Göğüs büyütmeden kalça dolgusuna, botokstan yanak yağı aldırmaya kadar uzanan kozmetik operasyonlara 760.000 sterlinden fazla para harcayan Janaina Prazeres, güzelliğinin kendisine güçlü hissettirdiğini söyledi. NeedToKnow'a konuşan Prazeres, " Görünüşüm önemli yatırım ve planlamanın sonucudur. Güzellik sadece genetik değildir. Özveri ve kendinize yatırım yapmak da bu işin bir parçası. Kendimi daha güzel hissetmeyi seviyorum ve öz saygımı her zaman yüksek tutmaya çalışıyorum. Daha iyi bir yaşamın sırrı bu" ifadelerini kullandı.