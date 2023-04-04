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Dünyanın en güzel kızı Yael Shelbia dekolteli pozuyla büyüledi

04.04.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel kızı unvanını alan Yael Shelbia dekolteli pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaştı. Sosyal medya hesabında 1,4 milyon takipçisi olan İsrailli modelin fotoğraflarına yorum yağdı.

Dünyanın en güzel kızı Yael Shelbia dekolteli pozuyla büyüledi

İsrailli model Yael Shelbia, oldukça prestijli bir liste olan ve TC Candler tarafından oluşturulan “Yılın En Güzel 100 Yüzü” listesinin birinci sırasında yer almıştı. Dünyanın en güzel kızı unvanını alan Yael Shelbia’nın dekolteli pozları bakana bir daha baktırdı.

dünyanın-en-güzel-kızı-dekolteli-pozuyla-büyüledi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Shelbia listede birinci sıraya yerleştiğinde büyük tepki toplamıştı.

yael

Bazı sosyal medya kullanıcıları TC Candler’i “zevksiz” olmakla suçlamış ve listenin hatalı olduğunu iddia etmişti.

dünyanın-en-güzel-kızı

Ünlü modelin yeni pozlarına takipçileri “Kombinini çok sevdim”, “Hayranım sana”, “Çok güzelsin prenses” yorumlarında bulundu.

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