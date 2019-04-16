Dünyanın en hızlı kuşu deniz kırlangıcı av peşinde! Nefes kesen anlar

Fotoğrafı, 'günün en heyecan verici anıydı' diyerek paylaşan Prof. Dr. Sözen, "Gökdoğan ve ayağında deniz kırlangıcı. Peşlerinde de bir sürü martı vardı. Ancak martıların çabası deniz kırlangıcını kurtarmaya yetmedi. Ne de olsa karşılarında dünyanın en hızlı kuşu var" dedi. (DHA)