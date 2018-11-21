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Dünyanın en kirli havası nerede? İşte cevabı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Dünyanın en kirli havasına sahip kentlerinin olduğu listede Hindistan'ın Delhi kenti birinci sırada yer aldı.

Dünyanın en kirli havası nerede? İşte cevabı!

Chicago Üniversitesine bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) dünyanın en çok hava kirliliğine sahip 10 kentini sıraladı.

Rapora göre, dünyanın en kirli havasına sahip kent Hindistan'ın Delhi şehri olurken ikinci sırada Çin'in Pekin kenti üçüncü sırada ise yine Hindistan'dan Kalküta kenti yer aldı.

Sıralamayı, Makedonya'nın Üsküp, ABD'nin San Francisco, Polonya'nın Krakow, Kosova'nın Pristina, Moğolistan'ın Ulanbator, Pakistan'ın Lahor ve son olarak da Çin'in Chengdu kentleri takip etti.

Listede Hindistan'dan ve Çin'den ikişer kentin bulunması dikkati çekti.

Raporda ayrıca hava kirliliğinin birçok etkenden daha fazla ölümcül hal aldığına işaret edilerek, bu etkenin dünya genelinde her bir insanın ömrünü ortalama 2 yıl azalttığı kaydedildi.

Hava kirliliğinin önlem alınmadığı taktirde daha da tehlikeli hale dönüşeceği uyarısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Delhi Hindistan hava kirliliği

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