KADIN

Dünyanın en küçük prezervatifi üretildi! ''Seks hayatınızda büyük bir fark yaratabilir''

Betül Kurucu Betül Kurucu
CİNSELLİK HABERLERİ  | 03.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli prezervatif üreticisi TheyFit, 66 farklı boyutta prezervatif geliştirdi. Aynı zamanda dünyanın en küçük prezervatifini ürettiğini söyleyen firma, müşterilerine doğru boyutu bulmaları için özel bir ölçüm bandı bile yaptı.

Dünyanın en küçük prezervatifi üretildi! ''Seks hayatınızda büyük bir fark yaratabilir''

Yapılan araştırmalara göre küçük boyutlu prezervatif arayışı her geçen gün artıyor. TheyFit adındaki prezervatif şirketi de milyonlarca erkeğin karşılaştığı bu sorunu ürettikleri 66 farklı prezervatifle çözdüklerini iddia ediyor.

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İngiliz Mirror gazetesi, 'eğer standart bir kondom kullanmakta zorlanıyorsanız endişelenmeyin, yalnız değilsiniz' diyor.

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Firmanın ürettiği en küçük prezervatif 12,5 cm uzunluğunda 4,5 cm genişliğinde. Standart prezervatif ise 18 cm uzunluğunda, 5,2 cm genişliğindedir.

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Firmanın internet sitesinde, 'çok küçük bir prezervatife ihtiyaç duymanız kötü bir şey değil, sadece geleneksel kondomlar çok büyük' yazısı bulunuyor. TheyFit, müşterilerinin doğru kondomu bulmaları için geleneksel XS-XL boyutlandırması yerine harf ve sayı kodlarını kullanmayı tercih ediyor.

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"Uygun bir kondom almak için, ihtiyaçlarınız için doğru nominal genişliğini (çevre genişliği) seçmelisiniz" diyen firmayı müşterileri mesaj yağmuruna tuttu. Gelen mesajlardan ikisi ise şöyleydi: ''İlk kez bir kondumu kayacağı endişesi olmadan kullandım. Bu gerçekten seks hatanızda fark yaratacak, ''Şimdiye kadar ki en iyi prezervatif olabilir, nihayet güvenli seks yapabileceğiz, teşekkür ederim.''

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