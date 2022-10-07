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Dünyanın en nadidelerinden biri! 11.5 karatlık pembe elmas satışa çıkıyor

07.10.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen ‘Williamson Pembe Yıldızı’nın, bugün Hong Kong’da açık arttırmayla satışa çıkacağı açıklandı. 11.5 karatlık elmasın kusursuz olduğu ve 20 milyon pounda satılmasının beklendiği belirtildi.

Dünyanın en nadidelerinden biri! 11.5 karatlık pembe elmas satışa çıkıyor

Sotheby’s Müzayede Evi, pembe elmasın küçük elmaslarla bezenmiş yüzük şeklinde bugün Çin’e bağlı özel idare bölgesi Hong Kong’da satışa çıkacağını açıkladı. Yetkililer, pembe renkli elmasın son derece nadir olduğunu vurgulayarak 20 milyon pound civarında bir fiyata satılmasını beklediklerini ifade etti.

Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti. Açıklamada “Williamson Pembe Yıldız elması, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir... Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir” denildi.

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DİĞER İKİ ÜNLÜ PEMBE ELMASLAR

Williamson Pembe Yıldızı olarak bilinen 11.15 karat elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı. Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olanı 2017'de açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı. 23.60 karatlık ikinci pembe elmas ise, 1947'de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verildi.

DHA

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Hong Kong açık artırma pembe elmas
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