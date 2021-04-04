Dünyanın en önemli noktasıydı! Fatura ilk kadın kaptana kesildi

Mısır'daki dünyanın en önemli su yolu olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan 'Ever Given' isimli yük gemisinde yaşanan krizin faturası ülkedeki ilk kadın kaptanına kesildi. Mısır’ın ilk kadın gemi kaptanı Marwa Elselehdar yüzlerce mil uzakta başka bir gemide olmasına rağmen Süveyş Kanalı’nı tıkanmasından sorumlu kişi olarak gösterildiğini ifade etti.

GEMİYİ SIKIŞTIRAN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Marwa Elselehdar, suçmalara yönelik sessizliğini İngiliz medyasına bozdu. Ever Given adlı yük gemisinin Süveş Kanalı’nda karaya oturduğu tarihte İskenderiye'de Aida IV adlı gemide ikinci kaptanı olarak çalıştığını kaydeden Elselehdar " İnternette yalan ve iftiralarla beni hedef gösterdiler. Bu koca bir yalan" dedi.29 yaşındaki Marwa’nın kadın gemi kaptanı olması nedeniyle cinsiyeti nedeniyle hedef tahtasına oturtulduğunu ifade etti. İddialar karşısında şaşkına döndüğünü belirten Elselehdar, “Şoke oldum. Belki bu alanda başarılı bir kadın olduğum için ya da Mısırlı olduğum için hedef alınmış olabileceğimi hissettim, ama emin değilim.” ifadelerini kullandı.