HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu geriye molozu kaldı!

'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu geriye molozu kaldı!

23.06.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet arama motorlarında, ‘Dünyanın en saçma binası’ yazılıp arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuç arasında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş İl Özel İdare İş Merkezi Binası tamamen yıkıldı. Binanın yıkımı ile ilgili büyükşehir belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu. Yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemine başlanan binadan geriye ise moloz yığınları kaldı.

'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu geriye molozu kaldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemleri başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti. 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünen bina, yaklaşık 90 bölümden oluşuyordu.

6 MİLYON 600 BİN LİRA KATKI SAĞLANDI

Binanın yıkımı ile ilgili büyükşehir belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu. Yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemine başlanan binadan geriye ise moloz yığınları kaldı. İş makineleri yardımıyla moloz yığınları kaldırılırken, binanın yerinde adeta yeller esiyor.

Screenshot_8

''BİZ GURBETÇİLER ÖZELLİKLE PARK YERİ BULAMIYORDUK''

Binanın yıkımını onayladığını ifade eden Yakup Koca, "Ben Almanya'da yaşıyorum. Google'de arama yaptığımda bu bina çıkıyordu ve gelince göremeyince şaşırıp sordum. Güzel bir proje çizmişler. Biz gurbetçiler özellikle park yeri bulamıyorduk. Onaylıyorum Kahramanmaraş için hayırlı uğurlu olur" dedi.

Screenshot_9

Kahramanmaraş'ta, 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binasının da bulunduğu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. 4 dönümlük alanda 25 yapı ve 300 bağımsız birim yer alacak.

Screenshot_10

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yaşındaki İkra cinayeti! Müebbet ve beraat kararlarına onama16 yaşındaki İkra cinayeti! Müebbet ve beraat kararlarına onama
Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"
Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktıIşıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi

Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Bakan Soylu'dan sabotaj iddialarına yanıt: Yangının çıkışına yönelik...

Bakan Soylu'dan sabotaj iddialarına yanıt: Yangının çıkışına yönelik...

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.