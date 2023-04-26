Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emrata düğmelerini sonuna kadar açıp poz verdi

Dünyanın en seksi kadınları arasında yer alan model ve oyuncu Emily Ratajkowski Instagram sayfasındaki pozları ile çok konuşuluyor. İddialı tarzı ile dikkat çeken isim bu defa yine sınırlarını zorladı.

Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski siyah saten elbisesinin düğmelerini sonuna kadar açtı ve dekolteli poz verdi. Ünlü ismin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Sana hayranım', 'Harikasın' gibi yorumlar yaptılar.

Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.

2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, cesur pozlarıyla sanat camiasının iddialı kişilikleri arasında yer alıyor.





