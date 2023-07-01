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'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons’ın bikini üstü göğüslerine küçük geldi

01.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” unvanının hakkını veren Kayla Simmons yine hayranlarının nefeslerini kesen bir paylaşımla karşılarına çıktı. Yaz mevsiminin tadını çıkartan fenomen isim göğüslerine küçük gelen bikini üstüyle adeta Instagram’da şov yaptı.

'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons’ın bikini üstü göğüslerine küçük geldi

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir kararla profesyonel spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirmişti. Sporculuk başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri çeken isim kısa sürede sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşmayı başardı. Fenomen isim son olarak ise cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not almayı başardı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Kayla, pembe desenlerden oluşan bikinisiyle selfie çektiği anları paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kayla Simmons

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