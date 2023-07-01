'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons’ın bikini üstü göğüslerine küçük geldi

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir kararla profesyonel spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirmişti. Sporculuk başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri çeken isim kısa sürede sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşmayı başardı. Fenomen isim son olarak ise cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not almayı başardı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Kayla, pembe desenlerden oluşan bikinisiyle selfie çektiği anları paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.