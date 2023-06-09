HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın en ünlü turistik mekanları arasında... Bali Adası'nda yabancı turistlere yönelik yeni kurallar!

Dünyanın en ünlü turistik mekanları arasında... Bali Adası'nda yabancı turistlere yönelik yeni kurallar!

09.06.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Bali Adası'nda, uygunsuz davranış sergilediği gerekçesiyle bu yıl 136 turist sınır dışı edilirken, adada yabancı turistlere yönelik yeni kurallar getirildi.

Dünyanın en ünlü turistik mekanları arasında... Bali Adası'nda yabancı turistlere yönelik yeni kurallar!

Endonezya'nın Bali Adası'nda yabancı turistlere yönelik yeni kurallar getirildi.

Epoch Times'ın haberine göre, Bali'de ocak ayından bu yana 136 yabancı uyruklu ziyaretçi, adadaki kurallara uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı edildi.

O1

Bali Valisi Wayan Koster, adayı ziyarete gelen yabancı turistler için yeni bir dizi kurallar koydu.

Koster, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm taraflar, bu belgeyi anlamalı, uygulamalı ve Bali'yi ziyarete gelen tüm yabancı turistlere ve çalışanlara yaymalıdır." ifadesini kullandı.

O2

YABANCI TURİSTLERE YÖNELİK YENİ KURALLAR

Yayınlanan yeni kurallar kapsamında, turistler dini mekanlara, gelenek ve göreneklere, giyim kurallarına saygı gösterecek, tüm yerel kurallara uyacak ve işlemlerinde Endonezya para birimini kullanacak.

Yabancı turistler, ruhsatı olan yerlerde konaklayacak, yerel kanunlara göre araba kullanacak ve lisanslı tur rehberleri eşliğinde bölgeyi gezecek.

O3

Yeni kurallar, turistlerin kutsal ağaçlara tırmanmasını, görevlilere karşı saldırgan ya da sert davranmasını, kanunsuz işlere bulaşmasını ve mekanların kutsallığını bozacak hareketlerde bulunmasını yasaklıyor.

Kuralların uygulanması için ada belediyesi önemli turistik ve kutsal mekanlarda özel görev gücü konuşlandırdı.

O4

Yerel halk da kurallara aykırı herhangi bir davranış gördüğünde bunu görev gücüne bildirebilecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD uzaydan böyle görüntüledi! İran ve Rusya ile ilgili kritik iddiaABD uzaydan böyle görüntüledi! İran ve Rusya ile ilgili kritik iddia
Bu faya dikkat! Naci Görür paylaştı 'Küçük depremlerle kırılıyor'Bu faya dikkat! Naci Görür paylaştı 'Küçük depremlerle kırılıyor'
CHP'den Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'ne tepki 'Siyasi nezaketsizlik'CHP'den Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'ne tepki 'Siyasi nezaketsizlik'
Anahtar Kelimeler:
Endonezya bali

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...

İYİ Parti'den 'İstanbul' çıkışı! Açık açık söyledi... "Başka aday çıkmaz"

İYİ Parti'den 'İstanbul' çıkışı! Açık açık söyledi... "Başka aday çıkmaz"

Teslim olan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları...

Teslim olan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki cinayet çetesinin üyesi tam 42 yıl sonra tutuklandı

90 yaşındaki cinayet çetesinin üyesi tam 42 yıl sonra tutuklandı

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.