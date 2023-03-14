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Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü! THY uçaktaki koltukları sedye yaptı

14.03.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, geçen eylül ayında gittiği ABD'den yurda döndü. THY yetkilileri, skolyoz hastalığı nedeniyle ancak özel tedbirlerle uçak yolculuğu yapabilen Gelgi için dönüş seferinde de uçaktaki 6 koltuğu sedye haline getirdi.

Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü! THY uçaktaki koltukları sedye yaptı

2 metre 15 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve eylülde uçakta oluşturulan sedye sistemiyle ABD'ye giden Gelgi, THY'nin TK080 sefer sayılı San Francisco-İstanbul seferiyle Türkiye'ye geldi.

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6 KOLTUK SEDYE HALİNE GETİRİLDİ

THY yetkilileri, skolyoz hastalığı nedeniyle ancak özel tedbirlerle uçak yolculuğu yapabilen Gelgi için dönüş seferinde de uçaktaki 6 koltuğu sedye haline getirdi.

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Gelgi, gösterdikleri duyarlılık için kabin ekibi ve THY yöneticilerine teşekkür etti.

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İLK KEZ UÇAĞA BİNMİŞTİ

Annesi Safiye Gelgi ile birlikte 28 Eylül'de ilk kez uçakla seyahat ederek ABD'ye giden Rumeysa Gelgi, ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, "Birkaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı. (DHA-AA)

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