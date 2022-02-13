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Dünyanın en yüksek gökdeleninde Türk bayrağı dalgalandı

13.02.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'yi ziyareti öncesinde yansıtılan Türk bayrağı güzel görüntüler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesinde dünyanın en yüksek binası unvanına sahip Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Şehrin merkezi ve en turistik yerindeki, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

Ayrıca gökdelenin üzerine, Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtıldı. (AA)

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