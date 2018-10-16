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Dünyanın en zor dikkat testi: Resimdeki kitap nerede?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu.

İşte dikkatinizi test edebileceğiniz fotoğraflar. (Cevaplar foto galerinin sonunda) (ntv)

Dünyanın en zor dikkat testi: Resimdeki kitap nerede?

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Resimde gizlenmiş kitap nerede?
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Bu resimde de bir poker pulu saklı.
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Bu resimdeki kalem nerede?
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Farklı görünen kediyi bulun.
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Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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Hangisi diğerlerinden farklı?
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Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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Farklı olan resmi bulun.
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Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLAR

CEVAPLAR
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