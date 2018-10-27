Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan, Putin, Merkel, Macron...

KRİTİK GÜN Suriye konulu dörtlü zirve, Suriye krizinde siyasi çözüme yönelik ilerleme açısından önemli bir adım olacak. Türkiye İdlib konusunda Avrupa’nın güvenliği adına da önemli bir adım atmayı başardı. Soçi Mutabakatı’nın imzalanmasından bir hafta sonra gerçekleşen Erdoğan-Merkel görüşmesinin somut çıktılarından biri dörtlü zirvenin toplanacağının açıklanması oldu.

AKAR-ŞOYGU GÖRÜŞMESİ Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu da zirve kapsamında Ankara'da bir araya geldi. İki isim arasındaki görüşmede İdlib'deki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Suriye Zirvesi için bir araya geliyor. Zirvede BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da yer alacak. Zirvenin 15:00'te başlaması bekleniyor.

Bu aşamada Astana’nın kazanımlarının Cenevre’ye taşınması gerekecek ve Suriye’de siyasi çözüme her halükarda çok daha geniş katılımlı bir platformda ulaşılacak.

NELER KONUŞULACAK?



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Zirvede başlıca İdlib konusu ele alınacak. Türkiye her ne kadar ABD ve Avrupa’nın YPG/PKK konusundaki tutumundan rahatsız olsa da Suriye’de siyasi çözüm konusunda söz konusu aktörler ile daha yakın bir pozisyona sahip.

SİYASİ ADIMLAR



Zirvede İdlib dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci başlık Suriye’de siyasi çözüm. Siyasi çözüm süreci Anayasa Komisyonu ve daha dar bir ekip olması planlanan Anayasa Komitesi’nin kurulması aşamasında kilitlenmiş durumda. Dörtlü zirvenin toplanmasından birkaç gün önce 23 Ekim 2018 tarihinde Moskova’da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İstanbul’daki dörtlü zirvede de Suriye için Anayasa Komitesi’nin kurulması konusunda karar alınması siyasi çözümde ilerleme açısından önemli bir adım olacak.