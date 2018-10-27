HABER

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan, Putin, Merkel, Macron...

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

Dünyanın gözü bugün İstanbul'da yapılacak olan Dörtlü Suriye Zirvesi'nde... Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya, Fransa ve Rusya'nın liderleri ile BM Suriye Özel Temsilcisi de katılacak. Peki, kritik zirvede masada neler var, zirve öncesi hangi önemli görüşmeler gerçekleştirildi? İşte İstanbul'daki kritik Suriye zirvesine dair detaylar.

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan, Putin, Merkel, Macron...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Suriye Zirvesi için bir araya geliyor. Zirvede BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da yer alacak. Zirvenin 15:00'te başlaması bekleniyor.

ZİRVE ÖNCESİ ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zirve öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AKAR-ŞOYGU GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu da zirve kapsamında Ankara'da bir araya geldi. İki isim arasındaki görüşmede İdlib'deki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

KRİTİK GÜN

Suriye konulu dörtlü zirve, Suriye krizinde siyasi çözüme yönelik ilerleme açısından önemli bir adım olacak. Türkiye İdlib konusunda Avrupa’nın güvenliği adına da önemli bir adım atmayı başardı. Soçi Mutabakatı’nın imzalanmasından bir hafta sonra gerçekleşen Erdoğan-Merkel görüşmesinin somut çıktılarından biri dörtlü zirvenin toplanacağının açıklanması oldu.

Bu aşamada Astana’nın kazanımlarının Cenevre’ye taşınması gerekecek ve Suriye’de siyasi çözüme her halükarda çok daha geniş katılımlı bir platformda ulaşılacak.

NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Zirvede başlıca İdlib konusu ele alınacak. Türkiye her ne kadar ABD ve Avrupa’nın YPG/PKK konusundaki tutumundan rahatsız olsa da Suriye’de siyasi çözüm konusunda söz konusu aktörler ile daha yakın bir pozisyona sahip.

SİYASİ ADIMLAR

Zirvede İdlib dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci başlık Suriye’de siyasi çözüm. Siyasi çözüm süreci Anayasa Komisyonu ve daha dar bir ekip olması planlanan Anayasa Komitesi’nin kurulması aşamasında kilitlenmiş durumda. Dörtlü zirvenin toplanmasından birkaç gün önce 23 Ekim 2018 tarihinde Moskova’da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İstanbul’daki dörtlü zirvede de Suriye için Anayasa Komitesi’nin kurulması konusunda karar alınması siyasi çözümde ilerleme açısından önemli bir adım olacak.

BM'DEN ZİRVE İÇİN AÇIKLAMA

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapılacak zirvenin Suriye için önemli olduğunu söyledi. Sözcü, BM’nin Suriye’deki sivillere yönelik insani yardım ulaştırmasının, siyasi gelişmelere bağlı olduğuna dikkati çekerek, “Bence güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.

Kaynak: AA

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'
Muharrem İnce, Cumhuriyet Gecesi'ne katıldıMuharrem İnce, Cumhuriyet Gecesi'ne katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Angela Merkel Emmanuel Macron Suriye Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tek derdimiz Suriye deme bizim 2 askerimiz donarak şehit oldu ve Tayyip Erdoğan hala Suriye ve Suriyeliler için görüşmelerde yatacak yerin yok Tayyip Erdoğan Allah yaşattıklarının hesabını er yad geç soracak sana işte o zaman biz Türk milleti diyeceğiz ki ateşin bol olsun. Hakkımız haram olsun.
Birisi 3 yıl önce uçağını vurduğumuz, diğeri Nazi kırıntıları dediğimiz, 3. ise karanlık tarihinin öne sürdüğümüz ülkelerin başbakanları. AKP'liler Erdoğanın halkın nasıl milliyetçilik duygusunu sömürdüğünü burdan anlaması lazım
ne suriyemiş be mafettişer türkiyemizi onların gençleri gezsinler ülkemizde kafalarını jöleleyip kızlarımıza asılsınlar bizim evlatlarımız çatışsın oh ne güzel iş ver 6 ay egitim suriyeli gençlere eline ver silah savaşsınlar ...!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Muharrem İnce, Cumhuriyet Gecesi'ne katıldı

Muharrem İnce, Cumhuriyet Gecesi'ne katıldı

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kimler olacak? İşte anketten çıkan isim

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kimler olacak? İşte anketten çıkan isim

Erdoğan konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı! Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı

Erdoğan konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı! Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.