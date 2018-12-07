Dünyanın gözü oradaydı! Yerine gelecek isim belli oldu

Politikacı ve CDU Genel Sekreteri olan Annegret Kramp-Karrenbauer, 2011-2018 yılları arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yaptı. Karrenbauer, bu göreve gelen ilk kadın oldu.

ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER KİMDİR?

Annegret Kramp-Karrenbauer, 9 Ağustos 1962 doğumludur. AKK olarak da bilinir. Alman politikacı ve CDU Genel Sekreteridir. 2011-2018 yılları arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan Karrenbauer, bu göreve gelen ilk kadındır. Şansölye Angela Merkel'in siyaseti bırakma kararının ardından bir sonraki Almanya Şansölyesi olmaya en yakın isimlerden birisi olarak gösterilmekteydi.



