Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin ön kamerası bekleneni vermedi!

ZTE Axon 20 5G dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonu olarak piyasaya çıktı. Diğer markalardan önce davranan ZTE, böylece önemli bir adım atmış oldu. Axon 20 5G'nin ön kamera performansı ise birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Bu merakı The Verge editörleri giderdi.

ZTE AXON 20 5G ÖN KAMERASI İLE SINIFI GEÇEMEDİ

The Verge'ün haberine göre, ZTE'nin dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonu ön kamera performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Editörler tarafından yapılan testlerin sonuçlarına göre ekran altındaki ön kamera, Google Pixel 5'e göre daha kötü performans sergiledi. Çekilen gece ve gündüz fotoğraflarında bulanıklık ve ve zayıf renkler göze çarptı. Yani dünyanın ilk ekran altına gömülü ön kamerası editörler için sınıfı geçemedi.

DEZAVANTAJLARI VAR

ZTE'nin rakiplerinden önce piyasaya böyle bir telefon sunması kayda değer bir kilometre taşı. Ancak yapılan incelemeye göre ön kameranın bazı dezavantajlarının bulunduğunu söylemek gerekiyor. Daha adil bir puanlama için ise ZTE Axon 20 5G hakkında yapılmış diğer incelemelere bakmak önemli olabilir.

