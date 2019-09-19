Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını açıyor! Amacı farkındalık yaratmak

İzlanda'da bir penis müzesinin olduğunu keşfettiğinde, 'neden dünyada tamamen vajinalara ve onlara sahip olan kadınlara adanmış bir müze yok?' diyen, vajina müzesi kurucusu Florence Schechter, Mart 2017'den beri üzerinde çalıştığı müzeyi sonunda hayata geçiriyor.

Peki neden vajinalar ile ilgili neden bir müzeye ihtiyaç duyuluyor? Florence, amacını şu ifadelerle aktardı: 'Vajinalar yeterince konuşulmuyor. Neden? Çünkü kadın sağlığını konuşmak hala bir tabu olarak görülüyor. Bir sorun olduğunda kadınlar hala doktora danışamıyor. Tacize uğrayanlar yardım isteyemiyor. Biz burada herkese kapılarımızı açacağız. Burada toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturmaya çalışacağız. Cinsellik eğitimleri verilecek. Bir numaralı amacımız kalıpları ve ön yargıları yıkmak jinekolojik anatominin iyi bilinmesini sağlamak.'

KADINLAR UTANIYOR

Yapılan araştırmaya göre, İngiliz kadınların yüzde 65'i vajina ve vulva kelimelerini kullanmak yerine özel bölge demeyi tercih ediyor. 25-29 yaşları arasındaki kadınların dörtte biri de önyargılar nedeniyle rahim ağzı taraması yaptırmaya utanıyor.

Vajina müzesi 16 Kasım'da halka açılacak ve giriş ücretsiz olacak.

