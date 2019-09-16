KADIN

Regl olduğu için öğretmeni sınıftan kovdu, öğrenci intihar etti

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Afrika ülkelerinde regl dönemi hala tabu olarak görülüyor. UNICEF'in araştırmasına göre Kenyalı kadınların ped karşılığı cinsel ilişkiye zorlandıkları haberi hala sıcaklığını korurken, yine aynı ülkeden trajik bir haber daha geldi. Buna göre başkent Nairobi’de sınıfta regl olduğu için öğretmeni tarafından ‘kirli’ diye tanımlanan, arkadaşları önünde utandırılan ve kovulan 14 yaşındaki kız çocuğu intihar etti.

Regl olduğu için öğretmeni sınıftan kovdu, öğrenci intihar etti

Kenya'nın başkenti Nairobi'de regl olan ve kanamanın etkisiyle kıyafetleri lekelenen 14 yaşındaki Jackline Chepngeno adındaki öğrenci intihar etti.

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Öğretmeninin kirli ve pislenmiş sözleri üzerine sınıftan kovulan ve bunun üzerinen utanan öğrencinin annesi ülkenin yerel medyasına şöyle konuştu: 'kızım ilk kez regl oldu. Yanında bunu önleyebilecek hiçbir malzeme yoktu. Okuldan döndüğünde yaşananları anlattı öğretmeninin onu küçük düşürdüğünü ve alay ettiğini ve sınıftan kovduğunu söyledi. Yalnız kaldığı bir anda ise utandığı için intihar etti.' Okulun geçici bir süre eğitime ara verdiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YASA VAR AMA UYGULANMIYOR

Kenya 2017 yılında okullarda kız öğrenciler için ped bulundurulmasını zorunlu kılan bir yasal düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu. Ancak uygulamada yetersiz kalınması daha önce de parlamentonun gündemine gelmişti.

Bunun da ötesinde Kenya başta olmak üzere Sahraaltı Afrika’da regl dönemleri için gereken hijyenik malzemelere ulaşmakta büyük sıkıntı yaşanıyor. UNESCO’nun 2014 yılında yaptığı bir araştırmaya göre her 10 öğrenciden biri regl dönemlerinde okula gidemiyor, bu da her yıl bir okul döneminin yüzde 20’sine tekabül ediyor.

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANIYORLAR

Bununla birlite, UNICEF'in son araştırması oldukça trajik bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Çalışmaya göre, Kenyalı kadınlar hijyenik ped alabilmek için cinsel ilişkiye zorlanıyor. Yoksulluk ve regl döneminin hala tabu olarak görülmesi nedeniyle hijyenik pedlere erişmekte zorlanan kadınlar, ped karşılığı böyle bir yola başvuruyorlar. TIKLAYIN


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Anahtar Kelimeler:
kenya regl tabu Kenya

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