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Dünyanın ilk yapay yer çekimli uzay oteli 2025’te açılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Uzayda konaklama ve tatil yapma fikri artık hayal olmaktan çıkabilir. 400 kişinin konaklayabileceği, mutfak, restoran ve sinemalarının da olacağı uzaydaki ilk ticari otelin 2025 yılında hizmete açılması bekleniyor.

Gateway Foundation tarafından tasarlanan ve Alman bilim adamı Von Braun’ın adı verilen uzay oteli, 2025 yılında yörüngede olacak. Yapay yer çekimi bulundurulacak uzay istasyonu bir otel olarak hizmet verecek.

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Otel, bir dış, bir de iç halkanın birbirinin etrafında dönerek yapay bir yer çekimi yaratılmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Otelin yapımı için Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yapımında kullanılan teknoloji kullanıldı ancak yapay yer çekimi sayesinde otel misafirlerinin normal bir biçimde hareket etmeleri sağlayacak. Böylece otel çalışanları ve misafirler uzay istasyonunda konforlu bir biçimde uzun bir süre konaklayabilecek.

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Tim Alatorre’nin projesini tasarladığı halka biçimindeki uzay otelinde 24 kapsül bulunacak. Bazı kapsüllerde kalıcı olarak konaklanabilecek, bazıları da uzay ajanslarına kiralanacak. Geri kalanlarda ise uzaya gelen turistler konaklayacak.

Gateway Foundation, uzay otelini, her hafta ortalama 100 turistin ziyaret etmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay otel YER ÇEKİMLİ

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