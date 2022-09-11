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Dünyanın konuştuğu gün! ABD Başkanı Joe Biden'dan Bin Ladin açıklaması... 'Bulup öldürmek 10 yıl sürdü'

11.09.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 11 Eylül 2001'de El Kaide tarafından düzenlenen saldırının 21. yıl dönümü nedeniyle anma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin hikayesinin o gün değiştiğini ifade etti ve "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık" diye konuştu.

Dünyanın konuştuğu gün! ABD Başkanı Joe Biden'dan Bin Ladin açıklaması... 'Bulup öldürmek 10 yıl sürdü'

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 11 Eylül 2001'de terör örgütü El Kaide tarafından düzenlenen saldırıların yıl dönümünde ABD Savunma Bakanlığında düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Saldırıların gerçekleştiği 09.37'de saygı duruşu ile başlayan etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden konuşma yaptı. Etkinliğe ayrıca ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de katıldı.

'ABD'NİN HİKAYESİ DEĞİŞTİ'

Biden, 11 Eylül saldırılarının ABD ve dünya üzerindeki etkisine dikkat çekerek, saldırıda hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişinin unutulmadığını vurguladı. Biden, "21 yıl önceki bu saldırıyı asla unutmama sözümüzü tuttuk. Birini kaybetmiş olanlar için 21 yıl hem bir ömür kadar uzun, hem de çok kısadır. Hatırlamak güzeldir, anılar iyileşmemize yardımcı olur ama aynı zamanda acıyı da hatırlatırlar. O parlak mavi sabahta bizi terör vurdu. ABD'nın hikayesi o gün değişti. Ama, teröristlerin yaralayabileceklerini düşündükleri bu milletin karakteri asla değişmeyecektir" dedi.

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'YALNIZCA HATIRLANACAK BİR GÜN DEĞİL'

ABD demokrasisini güvence altına almaktan bahseden Biden, "Yılda bir veya ara sıra demokrasi için ayağa kalkmak yeterli değil. Bu, her gün yapmamız gereken bir şey. Dolayısıyla bu, yalnızca hatırlanacak bir gün değil, aynı zamanda her bir ABD'li için ve bu ülkeye olan bağlılığımız için yenilenme ve kararlılık günüdür” açıklamasında bulundu.

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'BİN LADİN'İ BULUP ÖLDÜRMEK 10 YIL SÜRDÜ'

Biden ayrıca, El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'nin bu yılın başlarında bir insansız hava aracı saldırısında öldürülmesine de vurgu yaparak, “Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık. Ve artık Zewahiri de ABD halkını bir daha asla tehdit edemez. Dinlenmeyeceğiz, asla unutmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin tarafından planlanan saldırılarda 11 Eylül 2001'de 3 yolcu uçağı kaçırılarak, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve ABD Savunma Bakanlığı binasını hedef alınmıştı. Saldırıda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülmüştü. (İHA)

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Joe Biden Usame bin Ladin 11 Eylül saldırıları abd
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