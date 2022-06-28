Dünyanın konuştuğu ülkenin lideri hakkında akılalmaz 'suikast' iddiası! "Kafasına çekiç vurularak öldürülecek'

Vladimir Putin hakkında bomba suikast iddiası! CIA'de Moskova görevlisi olarak çalışan eski bir kıdemli subay olan Daniel Hoffman, Putin'in en yakın çevresinden isimler vererek Rus lidere çekiçle suikast düzenlenebileceğini ifade ederek hayrete düşürdü.
Eski CIA şefi, Rusya lideri Putin'i devirmeye yönelik herhangi bir girişimin hızlı ve potansiyel olarak ölümcül olacağını söyledi. Hoffman'a göre böyle bir komployu hayata geçirme olasılığı en yüksek kişiler Putin'in yakın çevresinden olur ve Putin'in Ukrayna'yı işgal girişiminde başarısız olduğu düşüncesiyle tetiklenirler.
Daily Beast'e konuşan Hoffman şunları söyledi:
"Bunu yapacak olan bu adamlar bu konuda çok gizli olacaklar ki Putin onları bulup öldürmesin. Her şey bir anda olup bitecek ve Putin ölmüş olacak. Kimse 'Hey Vladimir, gitmek ister misin?' diye sormayacak. Kafasına inen bir çekiçle Putin ölmüş olacak."
Hoffman, Putin'e suikast düzenlemesi en muhtemel olduğunu düşündüğü üç kişiyi sıraladı; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve FSB Direktörü Alexander Bortnikov.
Hoffman, bu isimlerini tümünün Putin'in yerine geçmek için hırslı olduklarına ve olası herhangi bir isyanı yakından takip edeceklerine inanıyor.
Eski casus şefin çizdiği tablo, Joseph Stalin'in emriyle öldürülmesiyle ünlü Sovyet devrimci Leon Troçki'nin bir buz kıracağıyla öldürülmesini akla getiriyor.
Ancak haberlere göre, eski KGB şefi Putin'in sağlık durumun nedeniyle bir suikast girişimine gerek kalmayabilir.
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