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Dünyanın konuştuğu ülkenin lideri hakkında akılalmaz 'suikast' iddiası! "Kafasına çekiç vurularak öldürülecek'

28.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya 24 Şubat'ta verdiği talimattan beri gündemden düşmeyen ülke liderini, Vladimir Putin'i konuşuyor. Ukrayna işgalini başlattığından beri sık sık gerek özel yaşamıyla, gerek sağlık sorunlarıyla gerekse siyasi etkinlikleriyle gündeme gelen Rus lidere ilişkin son ortaya atılan iddia ise akıllara durgunluk verecek türden. Eski bir CIA şefi, Putin'in 'kafasına ansızın bir çekiç inebileceğini' ileri sürdü. Suikast için ortaya attığı olası isimler ise şaşkına çevirdi.

Dünyanın konuştuğu ülkenin lideri hakkında akılalmaz 'suikast' iddiası! "Kafasına çekiç vurularak öldürülecek'

Vladimir Putin hakkında bomba suikast iddiası! CIA'de Moskova görevlisi olarak çalışan eski bir kıdemli subay olan Daniel Hoffman, Putin'in en yakın çevresinden isimler vererek Rus lidere çekiçle suikast düzenlenebileceğini ifade ederek hayrete düşürdü.

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KOMPLO EN YAKIN ÇEVRESİNDEN

Eski CIA şefi, Rusya lideri Putin'i devirmeye yönelik herhangi bir girişimin hızlı ve potansiyel olarak ölümcül olacağını söyledi. Hoffman'a göre böyle bir komployu hayata geçirme olasılığı en yüksek kişiler Putin'in yakın çevresinden olur ve Putin'in Ukrayna'yı işgal girişiminde başarısız olduğu düşüncesiyle tetiklenirler.

"KİMSE SORMAYACAK, KAFASINA İNEN BİR ÇEKİÇLE ÖLMÜŞ OLACAK"

Daily Beast'e konuşan Hoffman şunları söyledi:

"Bunu yapacak olan bu adamlar bu konuda çok gizli olacaklar ki Putin onları bulup öldürmesin. Her şey bir anda olup bitecek ve Putin ölmüş olacak. Kimse 'Hey Vladimir, gitmek ister misin?' diye sormayacak. Kafasına inen bir çekiçle Putin ölmüş olacak."

SUİKAST DÜZENLEME OLASILIĞI EN YÜKSEK İSİMLER

Hoffman, Putin'e suikast düzenlemesi en muhtemel olduğunu düşündüğü üç kişiyi sıraladı; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve FSB Direktörü Alexander Bortnikov.

Hoffman, bu isimlerini tümünün Putin'in yerine geçmek için hırslı olduklarına ve olası herhangi bir isyanı yakından takip edeceklerine inanıyor.

AKILLARA ESKİ LİDERLERİN ÖLDÜRÜLMESİNİ GETİRDİ

Eski casus şefin çizdiği tablo, Joseph Stalin'in emriyle öldürülmesiyle ünlü Sovyet devrimci Leon Troçki'nin bir buz kıracağıyla öldürülmesini akla getiriyor.

Ancak haberlere göre, eski KGB şefi Putin'in sağlık durumun nedeniyle bir suikast girişimine gerek kalmayabilir.

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Vladimir Putin
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