HABER

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Kanıtları paylaşıp, suçladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2019 20:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını ve saldırının "kesinlikle İran tarafından desteklendiğini" açıkladı.

Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya kanalının haberine göre basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

"Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı Delta-wing tipi SİHA'lar kullanıldı. Saldırı kuzeyden güneye yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi. İran, Yemen'deki vekilleri yoluyla Suudi Arabistan'daki sivillere düzenlenen saldırıların arkasında bulunuyor. Şirketin Bekik ve Haris tesislerine yönelik saldırılar, yine İran'ın arkasında olduğu önceki saldırıların devamı niteliğinde."

Saldırının sadece Suudi Arabistan'ı değil, uluslararası toplum ve enerji güvenliğini de hedef aldığını belirten Maliki, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu.

"SALDIRIDA 18 SİHA VE 7 CRUISE FÜZESİ KULLANILDI"

Saldırıda 18 SİHA ile 7 cruise (seyir) füzesi kullanıldığını kaydeden Maliki, Aramco tesislerine İran'ın "Ya Ali" tipi cruise (seyir) füzeleri atıldığını söyledi.

Maliki, İran Devrim Muhafızları'nın şubat ayında gelişmiş cruise füzelerine sahip olduklarını açıkladığını aktardı.

SİHA'lar ve füzelerin gönderildiği noktanın tam olarak belirlenmesi için uluslararası kanallar yoluyla yapılan soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Maliki, toplantıda Aramco tesislerine atılan füze kalıntılarını da gösterdi.

Maliki Suudi Arabistan'ın savunma gücü ve kapasitesinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, daha önce Husilerin attığı 200'den fazla balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

SAUDI ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti. (AA)

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
ABD Merkez Bankası Fed Ne Yapıyor? ABD Merkez Bankası Fed Ne Yapıyor? 
Karayel: AB teknik konuları siyasileştiriyorKarayel: AB teknik konuları siyasileştiriyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Saudi Aramco SİHA Saudi Aramco saldırı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump, o ismin yerine kimin geldiğini açıkladı!

Trump, o ismin yerine kimin geldiğini açıkladı!

Trump'tan yeni yaptırım adımı!

Trump'tan yeni yaptırım talimatı!

Devlet başkanı Duterte: Ölüleri tercih ederim!

Devlet başkanı Duterte: Ölüleri tercih ederim!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Suudi petrol tesislerine saldırı sonrası İran'dan ABD'ye mektup: 'Saldırılırsa anında misilleme yaparız'

'Saldırılırsa anında misilleme yaparız'

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.