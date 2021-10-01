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Durmuş Durduyan kimdir? Oğuzhan Asiltürk'ün gerçek ismi nedir?

01.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Asiltürk'e yapılan tetkikler sonucu zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda etti. Oğuzhan Asiltürk'ün, 34 yaşındayken mahkemeye başvurup adını değiştirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Durmuş Durduyan kimdir? Oğuzhan Asiltürk'ün gerçek ismi nedir?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sebebiyle 1 Ekim 2021 Cuma günü 09.00 sıralarında 86 yaşında hayatını kaybetti. Twitter'da Asiltürk hakkında yapılan paylaşımlarda bir idda dikkat çekti. AK Parti eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, Oğuzhan Asiltürk'ün adını değiştirdiğini ifade etti. İşte detaylar...

DURMUŞ DURDUYAN KİMDİR?

AK Parti eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, Oğuzhan Asiltürk'ün adının Durmuş Durduyan olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Fevzi İşbaşaran, Oğuzhan Asiltürk'ün adını değiştirmek için 34 yaşındayken mahkemeye başvurduğunu belirtti. İşte İşbaşaran'ın ifadeleri:

"Oğuzhan Asiltürk’ün 52 yıl önce yani 34 yaşındayken mahkemeye başvurup ‘Durmuş Durduyan’ olan adını ‘Oğuzhan Asiltürk’ olarak değiştiriyor -Tamam, din değiştirip Müslüman olabilirsin, adını soyadını da değiştirebilirsin ama mensup olduğun millet değişmez, utanılacak bir şey yok. Hristiyan Türkler var, adlarını değiştirmediler ama Hristiyanlar. -Hadi ‘Durmuş Durduyan’ adını değiştirdin ‘Oğuzhan Asiltürk’ gibi iddialı bir ad ve soyadını niye aldın? -Ahmet Çelik, Hasan Yılmaz, Mustafa Keser ismi falan alsaydın bar. İlk, orta, Liseyi Malatya’da, Üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi’inde ‘Durmuş Durduyan’ olarak okuyorsun. -Sonra, Durmuş Durduyan serbest müşavir/mühendis olarak çalışıyorsun -Birgün Erbakan ile tanışıyorsun sonra Oğuzhan Asiltürk oluyor ve milletvekili/Bakan. Bunu hiç yazmak istemezdim ama Türkiye’nin acı bir gerçeğini anlatmak istedim -Aslında Durmuş Durduyan, Özal, Demirel,Erbakan gibi İTÜ’lü ama Ermeni bir vatandaş olarak onlar kadar şanslı olup devlette iyi bir işe girememiş. -Ne zaman ki, Oğuzhan Asiltürk oluyor, kapılar açılıyor."


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