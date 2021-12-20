Duru tarzını ortaya çıkarmayı sevenlere hediye edebileceğiniz beyaz mont çeşitleri

Kış aylarında da beyaz giymekten ödün vermeyenler için en güzel hediyelerden biri tabii ki bembeyaz montlar. Her kombine çok yakışan beyaz bir montla sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz? Haydi, sizin için listelediğimiz birbirinden güzel ürünlere birlikte göz atalım.

1. En soğuk havalarda bile sıcak tutan Columbia Powder Lite

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Sizin için seçtiğimiz ilk hediye önerisi olan Columbia Powder Lite, şık tasarımı ile tüm gözleri üstüne çekiyor. Soğuk kış aylarında dostlarınızın sıcak kalmasını sağlayacak Omni-Heat teknolojisi, ürünü farklı kılıyor. Su geçirmeyen bir kumaşa sahip olan mont, yağmurlu havalarda tam koruma sağlıyor. Çene koruması ve etek kısmında bulunan büzme ipi, içerideki sıcak havayı muhafaza ederek üşümeyi engelliyor. Şık beyaz rengi ise ister günlük kombinlerde ister özel günlerde rahatlıkla giyme fırsatı sunuyor.

Şık tarzı ile sevdiklerinizi mutlu edecek Columbia Powder Lite'i sipariş etmek için buraya tıklayın.

2. Kalite ve tarz bir arada: Timberland Expedition

Şık bir hediye almak isteyenlerin bayılacağı Timberland Expedition, şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. %67 pamuktan üretilen mont, soğuk havalarda sevdiklerinizin sıcacık kalmasını sağlıyor. %33 poliamid kumaş içeriği sayesinde su geçirmiyor ve sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Kürklü kapüşonu ürüne hareket katarken siyah detaylar monta estetik bir dokunuş yapıyor. Polar astarlı cepleri, telefon ve anahtar gibi eşyalar için alan oluştururken aynı zaman elleri soğuktan koruyor.

Dostlarınızı kışın sert rüzgarından koruyacak Timberland Expedition'i incelemek için buraya tıklayın.

3. Hem şık hem koruyucu: Salomon Mont

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Duru beyaz modeli ile hediye almak isteyenleri cezbeden Salomon Mont, pembe fermuar detayı ile görenleri mest ediyor. Kürk motifli kapüşonu buz gibi havalarda kafayı soğuktan korurken aynı zamanda ürüne şıklık katıyor. Kaliteli yapısı, soğuk havalarda sıcaklığı içeride tutarak üşümeyi engelliyor. Yağmurlu günlerde su geçirmiyor ve bu sayede kuru kalınmasını sağlıyor. Lastikli bilek kısmı elleri tam olarak kavrıyor ve dışarıdaki dondurucu havanın içeri girmesine mani oluyor. Yüksek boyunluk tasarımı ile çeneye kadar olan bölgeyi kapatıyor.

Arkadaşlarınızın bayılacağı Salomon Mont'u sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Snowboard tutkunu arkadaşlarınız için O'Neill Mont

Snowboard yapmayı seven arkadaşlarınızın mutluluktan havalara uçmasına sebep olacak hediye önerimiz O'Neill Mont, karlı havalarda sıcak kalmak için gereken tüm desteği sunuyor. Standart kalıba sahip olan ürünün çıkarılabilir kapüşonu ve siyah fermuar detayları, monta hoş bir görünüm katıyor. Ürünün cepleri, küçük eşyalar için yeterli alanı sağlarken aynı zamanda eller için ekstra koruma alanı oluşturuyor. Nefes aldıran tasarımı ile terletmeyen ürün, yağmurlu ve karlı günlerde su geçirmeyerek kuru kalınmasını sağlıyor.

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5. Hafif yapısı ile cezbeden FOReverweihuajz Mont

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan FOReverweihuajz Mont, hafif yapısıyla beğeni kazanıyor. Pamuksu bir dokusu olan ürün, dik yaka özelliği ile dondurucu havalarda üşümeyi engelliyor. Rüzgar geçirmeyen dış katmanı sayesinde mont, iç kısımdaki sıcak havayı muhafaza ediyor. Cilt dostu ürün, gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. İster günlük kombinlerde ister özel günlerde tercih edilebilen mont, sonbahar ve kış aylarında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Şık bir tasarıma ve konforlu bir dokuya sahip olan FOReverweihuajz Mont'u detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Trekking sevdalısı dostlarınız için Gemyse Mont

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Dağ tepe gezen dostlarına hediye almak isteyenler, bu öneriyi kaçırmayın. Aşınmaya karşı dayanıklı bir dış kumaşa sahip Gemyse Mont, polar iç astarı sayesinde zorlu ve soğuk arazilerde bile sıcak kalmaya yardımcı oluyor. Nefes aldıran yapısı ile terletmeyen ürün, sağlam ve kaliteli malzemesi ile uzun yıllar boyunca kullanım imkanı sunuyor. Su geçirmeyen dokusu sayesinde yağmur ve kara karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Cırt cırtlı manşetleri ve büzme ipiyle ayarlanabilen bel kısmı, rüzgarı dışarıda tutmak için gerekli desteği veriyor.

Farklı spor aktivitelerinde kullanım imkanı sunan Gemyse Mont'u sepete eklemek için sizi böyle alalım.

7. Estetik bir duruşa sahip olan Folobe Mont

Kış aylarında da açık renkten ödün vermeyen sevdiklerinizi çok mutlu edecek bir önerimiz var: Folobe Mont. %100 polyester kumaştan üretilen mont, leke tutmuyor ve nemli bir bezle silinerek kolayca temizlenebiliyor. %90 beyaz ördek tüyü dolgusu ve diz altı tasarımı ile üşümeyi engelliyor. Su geçirmeyen kumaş özelliği ile yağmurlu günlerde sevdiklerinizin kuru kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ürün, sağlam yapısı ile rüzgardan da koruyor.

Şık tasarımı ile dostlarınızın beğenisini kazanacak ve kaliteli dokusu ile onları sıcak tutacak Folobe Mont'u satın almak için buraya tıkayabilirsiniz.

8. Sevdiklerinizi soğuktan koruyacak Pull & Bear Mont

Sevdiklerinize beyaz ve siyahın çarpıcı uyumunu hediye etmeye ne dersiniz? Zamansız tasarımı ile görenleri büyüleyen Pull & Bear Mont, nefes aldıran dokusu ile terletmiyor. Isı yalıtım özelliği sayesinde dondurucu havalarda sevdiklerinizin içini ısıtıyor. Yüksek boyun kısmı, çene altını tamamen kapatarak atkı takma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca büzgülü ip özelliği ile içerideki sıcaklığın muhafaza edilmesini sağlıyor. Cep detayları ise küçük eşyaları kolayca taşımaya yardımcı olurken ellerin üşümesini de engelliyor. Kapüşonu kafayı soğuktan ve yağmurdan koruyor.

Beyazın asaletini yansıtan Pull & Bear Mont hakkında bilgi edinmek için sizi böyle alalım.

9. Stilinden ödün vermeyen sevdikleriniz için Birelin Uzun Kapitone Mont

Sıradaki hediye tavsiyemiz, yüksek miktarda mutluluk içeriyor. Sevdiklerinizin ağzını açık bırakacak bir güzelliğe sahip olan Birelin Uzun Kapitone Mont, diz altı tasarımı ve estetik duruşu ile öne çıkıyor. %100 polyesterden üretilen mont, hafif yapısı ile gün boyu rahat kullanım sunuyor. Ayrıca üretiminde kullanılan sağlam materyaller, uzun süreli kullanım ömrü vadediyor. Çıt çıtlı ön kapaması, rüzgar ve yağmura karşı koruma sağlıyor. Kırlangıç yaka detayı ise ürünün şıklığını artırarak her türlü kıyafet ile hoş bir kombin yakalama fırsatı sunuyor.

Arkadaşlarınızın tarzını yansıtmasına yardımcı olacak Birelin Uzun Kapitone Mont'u satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Tam koruma sağlayan Helly Hansen Mont



Sizin için seçtiğimiz son hediye tavsiyesi olan Helly Hansen Mont, nefes aldıran tasarımı sayesinde terletme yapmıyor. DWR 2 katmanlı kumaşı, yağmurlu ve karlı havalarda su geçirmiyor. Dikişleri içten bant kapamalı olan ürün, uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Polartec iç astarı, dondurucu günlerde sıcak kalmak için gereken ortamı sağlıyor. Ayarlanabilen bel kısmı, iç kısımda bulunan sıcaklığın dışarı çıkmasını engelliyor. Sağlam dış yüzeyi, rüzgara karşı koruma sağlıyor. Cep kısmı, anahtar ve telefon gibi ürünleri taşımaya yardımcı olurken fermuar detayı ise bu eşyaların düşmesine mani oluyor.

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